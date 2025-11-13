Svetli način
Sklep o nedopustnosti referenduma o umetni oploditvi ni neustaven

Ljubljana, 13. 11. 2025 12.29 | Posodobljeno pred 56 minutami

M.S. , STA
Ustavno sodišče je odločilo, da sklep o nedopustnosti referenduma o noveli zakona o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo ni v neskladju z ustavo. Odločitev temelji na ustavni nedopustnosti referenduma o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic.

Ustavno sodišče je konec lanskega leta presodilo, da je ureditev, po kateri samske ženske ter ženske v istospolnih zvezah niso upravičene do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo, neustavna. Državnemu zboru je takrat naložilo, da mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta. 

Koalicijski poslanci so nato konec marca vložili predlog novele, v državnem zboru pa je bila potrjena junija letos. 

Koalicija Za otroke gre! na čelu z Alešem Primcem je nato v DZ vložila podpise za začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona, ki je po njihovi oceni krivična in diskriminatorna. 

FOTO: Shutterstock

Koalicijske stranke so takrat ocenile, da razpis referenduma ni dopusten, saj zakon odpravlja protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V DZ so zato v obravnavo vložile predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma. DZ je ta sklep sprejel 4. julija z 51 glasovi za in 33 proti.

Pobudnika referenduma Aleš Primc in Apolonija Naglič sta v postopku za oceno ustavnosti navedla, da je bila novela v DZ sprejeta po skrajšanem postopku v nasprotju z določbami poslovnika DZ in v nasprotju z resolucijo o normativni dejavnosti, saj da ne gre za manj zahtevno dopolnitev zakona. Zatrdila sta tudi, da pri noveli ne gre zgolj za odpravo v odločbi ustavnega sodišča ugotovljeno protiustavnost zakona, saj se denimo spreminjajo izvedba postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo in določbe glede shranjevanja semenskih in jajčnih celic ter zgodnjih zarodkov.

Predlagatelja opozarjata, da je bila oploditev z biomedicinsko pomočjo doslej razumljena kot sredstvo za zdravljenje neplodnosti, novela pa njen namen "prenaša od zdravljenja biološke neplodnosti k izpolnjevanju individualnih želja po starševstvu mimo naravnih pogojev". To naj bi pomenilo ustvarjanje pravice do otroka kot predmeta storitve, pri čemer naj bi se po mnenju pobudnikov spregledale otrokove koristi, predvsem njegova naravna pravica do očeta in matere. Po njunem mnenju novela ne odpravlja ugotovljene protiustavnosti na ustavnoskladen način.

Državni zbor je v odgovoru ustavnemu sodišču med drugim navedel, da so bile novelirane tiste določbe, za katere je ustavno sodišče ugotovilo, da niso v skladu z ustavo, in tiste, za katere je predlagatelj zakona ugotovil, da so premalo natančne in neučinkovite z vidika preglednejšega in učinkovitejšega izvajanja postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Namen novele je po njihovih navedbah celovita ureditev področja zdravljenja neplodnosti in postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo, pri čemer se sledi stališčem odločbe ustavnega sodišča o neskladnosti z ustavo.

Ustavno sodišče je v odločbi pojasnilo, da v primerih presoje odločitve DZ, da je referendum nedopusten, ne opravi tehtanja med prizadetimi ustavnimi vrednotami (torej med pravico do referenduma in drugimi ustavnimi vrednotami), temveč oceni le, ali gre za zakon iz drugega odstavka 90. člena ustave, o katerih referendum ni dopusten. To po njihovih navedbah pomeni tudi, da ustavno sodišče v teh primerih ne presoja ustavne skladnosti nove ureditve, s katero naj bi se odpravljala ugotovljena protiustavnost.

FOTO: Miro Majcen

Glede na navedeno očitki predlagateljev o protiustavnosti postopka sprejemanja novele in očitki o protiustavnosti vsebine novele ne morejo biti predmet presoje v tem postopku. Ti očitki bodo lahko pod pogoji, ki jih določa zakon o ustavnem sodišču, predmet presoje v postopku za oceno ustavnosti novele, ko bo ta začela veljati, so zapisali v odločbi.

Ustavno sodišče pritrjuje, da je zakonodajalec z novelo prvenstveno uredil ugotovljeno protiustavnost. "Morebitni posredni učinki odprave protiustavnosti te ureditve niso upoštevni za ugotovitev, da je sklep protiustaven in da je treba referendum v tem primeru dopustiti, saj bi to pomenilo izogibanje volji ustavodajalca, da referendumi o zakonih, ki odpravljajo protiustavnosti, niso dopustni," so pojasnili.

"V zvezi z navedbami predlagateljev, da je treba ob preurejanju temeljev družinskopravnih razmerij upoštevati tudi večinska stališča državljank in državljanov, ki se lahko najbolje izrazijo na referendumu, ustavno sodišče na koncu poudarja, da je v Republiki Sloveniji vzpostavljena t. i. ustavna demokracija, katere bistvo je, da lahko vrednote, ki jih varuje ustava, in med njimi posebej temeljne človekove pravice in svoboščine, prevladajo nad demokratično sprejetimi odločitvami večine," so še zapisali.

Odločbo so sprejeli s petimi glasovi za in tremi proti. Sodnica Neža Kogovšek Šalamon je bila pri odločanju o tej zadevi izločena. Proti so glasovali sodniki Klemen Jaklič, Rok Svetlič in Marko Šorli. 

Primc je v odzivu na odločitev zapisal, da vprašanje, ali otrok potrebuje mamo in očeta, ni predvsem pravno vprašanje. Kot je navedel, večina na ustavnem sodišču ni upoštevala ugotovitev 30 znanstvenih študij, ki so jih priložili ustavni pritožbi. Te študije po njegovih besedah dokazujejo, da otrok potrebuje mamo in očeta.

ustavno sodišče oploditev biomedicinska pomoč
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iskriv
13. 11. 2025 13.25
Ustavno sodišče je pritrdilo koalicijskemu zakonu , ki odpravlja neustavnost pri izbiri s pomočjo biomedicine samskim in istospolnim ženskam , kar je seveda po mnenju RKC , NSi in SDS bogokletno in zato nedopustno . Primic in Nagličeva ki sta v imenu konservativnih sil v Sloveniji vložila referendumsko pobudo , sta s to odločitvijo ustavnega sodišča dobila močno klofuto in dokaz , da so cerkvene dogme in stališča preživeta , da je treba iti s časom naprej in ne ostajati na temeljih laži , potvarjanj in na temeljih ideoloških zavajanj vsiljevati neko svojo voljo .
ODGOVORI
0 0
NeMoresVerjet
13. 11. 2025 13.23
Clovek bi si milil, da bi zarukani desnicarji podpirali katerokoli zensko, ki je sploh se pripravljena imeti otroka v tako dragi drzavi, pa ce je samska ali pa del kluba abecednikov. To je dejansko nekdo, ki je pripravljen vzgajat nekoga, ki bo nekoc prispeval v drzavno blagajno. Bi bili res bolj veseli, ce uvozimo se par tisoc "intelektualcev" iz Afrike in "bliznjega vzhoda", kot trenutno nacrtujejo v Bruslju?
ODGOVORI
0 0
natas999
13. 11. 2025 13.17
ste pa telebani,ne bom več kupoval mavričnih krofov
ODGOVORI
0 0
komarec
13. 11. 2025 13.17
V naši državi se nekateri ukvarjajo z nekaterimi stvarmi zaradi nekaterih ideoloških prepričanj, bodi si levi ali desni, vse to pa drago stane davkoplačevalce. Zdi se mi, da to pelje v razklanost slovenskega naroda še večjo kot je. Ta demokracija je čudna reč.
ODGOVORI
0 0
zibertmi
13. 11. 2025 13.16
+3
še dobro da imamo sodnike,ki nekaj naredijo in s tem privarčujejo 6 milijonov za morebiten referendum,v sds pa več sreče prihodnič.upam,da se uzakoni plačilo zlorabe teh referendumov predvsem iz strani sds podložnikov,ki so namenjeni zgolj napenjanju mišič in škodovanju,tako financ republike zaradi stroškov kot nagajanje obstoječi vladi.največkrat brez pravega pomena
ODGOVORI
3 0
ImamLastnoMnenje
13. 11. 2025 13.16
+2
A vsem tem trem osebkom, ki so glasovali proti, se izteče mandat, ali kateri od njih še ostaja? Zanimivo, kako si ti osebki ustavo vedno razlagajo enako, kot demokratično izvoljeni dosmrtni veliki svečenik , večni volilni poraženec.
ODGOVORI
2 0
frenk7
13. 11. 2025 13.11
+3
Velika večina Slovencev je srečna, ker se je znebila pacienta na oblasti in farških v vladi,... to je nekaj, kar se ne da izmeriti z denarjem, to je neprecenljivo tudi za demokracijo in človekove pravice.
ODGOVORI
5 2
petka5
13. 11. 2025 13.09
+6
Nehaj Primc...
ODGOVORI
6 0
zibertmi
13. 11. 2025 13.25
saj ko neha pride pa kovačičev vili.pa ruparjev pavle.omejenih kolikor hočeš-dodaš še neke glasove ljudstva pa jelula in ostale,za katere sploh ne veš kaj bi radi,enkrat čez opozicijo drugič čez koalicijo,sam ,da so pred kamerami in mešajo blato
ODGOVORI
0 0
frenk7
13. 11. 2025 12.59
+1
"Tako se je popravila ena največjih krivic, ki sta jo desničarska politika in RKC v Sloveniji storili ženskam, ki želijo biti matere," ...
ODGOVORI
3 2
Slovenska pomlad
13. 11. 2025 12.53
+0
Smrt janšizmu!
ODGOVORI
4 4
JOSEPH HAYDN
13. 11. 2025 12.55
+3
Bogo 😂
ODGOVORI
4 1
frenk7
13. 11. 2025 13.00
+1
Svoboda narodu in veljava ustavnim pravicam.
ODGOVORI
3 2
