Ustavno sodišče presodilo: omejitev oplojevanja z biomedicinsko pomočjo neustavna

Omejitev oplojevanja z biomedicinsko pomočjo je neustavna, je po štirih letih presodilo ustavno sodišče. Odločitev so v Levici označili za zmago v boju za pravice žensk. Prav v stranki Levica so namreč oktobra 2020 skupaj s podporo drugih parlamentarnih strank vložili zahtevo za presojo ustavnosti trenutne ureditve.

V Levici so spomnili, da je liberalna vlada leta 2001 sprejela zakon, po katerem bi bile do oploditve z biomedicinsko pomočjo upravičene tudi ženske, ki niso v partnerski zvezi. "Odločitvi je takrat s tako imenovanega 'strokovnega' stališča nasprotoval tudi zdravniški lobi, povezan s politično desnico, z argumentom, 'da v ginekologiji vedno zdravijo par in ne posameznika in da stroka ne bo uporabila vsega, kar medicina odkrije'. S tem pokroviteljstvom sta se slovenska desnica in Rimskokatoliška cerkev spustili v kulturni boj za ustoličenje patriarhalne družine kot edine oblike družine, ki jo zdravstveni sistem lahko podpira. Rezultat je bila zmaga desnice na referendumu z eno najnižjih volilnih udeležb, katere posledice čuti marsikatera ženska v Sloveniji že 23 let," so zapisali v sporočilu za javnost.