Ustavno sodišče: razlike med volilnimi okraji so postale prevelike

Neustavni 4. člen zakona o določitvi volilnih enot določa, katere občine spadajo v posamezno volilno enoto ter katera območja obsegajo volilni okraji. Po mnenju ustavnih sodnikov je člen v nasprotju z ustavo, ker v njem določeni volilni okraji po 26 letih več ne ustrezajo merilom, ki jih določa zakon o volitvah v državni zbor. Ugotovilo je namreč, da se razlika med najmanjšimi in največjimi volilnimi okraji vse bolj povečuje, poleg tega pri volilnih okrajih ni upoštevano merilo o geografski zaokroženosti.

Ustavni sodniki so pri tem primerjali podatke o številu volilnih upravičencev v volilnih okrajih za državnozborske volitve leta 2011 in 2014 ter ugotovili, da je imel npr. leta 2011 najmanjši volilni okraj (Hrastnik) v volilni imenik vpisanih 8527 volivcev, največji volilni okraj (Grosuplje) pa 30.381 volivcev. Leta 2014 so bile te razlike še večje.

Odločitev o neustavnosti člena so ustavni sodniki sprejeli z osmimi glasovi za in enim proti. Proti je glasovala Špelca Mežnar. Pri tem je ustavno sodišče tudi pojasnilo, zakaj se ni odločilo za razveljavitev člena. Kot so zapisali, bi razveljavitev pomenila, da območja volilnih okrajev ne bi bila določena, kar pa bi onemogočilo izvedbo morebitnih volitev.

Državni svet je izpodbijal tudi 7., 42., 43., 44., 90., 91., 92. in 93. člen zakona o volitvah v DZ, a po mnenju ustavnih sodnikov nobeden od njih ni neustaven.

Katičeva: Odločitev ustavnih sodnikov glede volilne zakonodaje bomo preučili

Ministrica za pravosodjeAndreja Katičje napovedala, da bo vlada sodbo ustavnega sodišča "ustrezno preučila in pripravila rešitve".

Po mnenju Kovšce ena izmed boljših rešitev pri volilni zakonodaji preferenčni glas

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je zadovoljen z odločitvijo ustavnega sodišča. "Mi smo zadovoljni z odločitvijo ustavnega sodišča. Tisto, kar smo trdili, je, da volivci nimajo enakomernega vpliva na izvolitev svojih poslancev v DZ in to se je dokazalo," je poudaril. Pojasnil je, da so zaznali spremembe možnosti volivcev v posameznem okraju skozi čas, ki so "zmanjševale vpliv volivcev v posameznih volilnih okrajih, da pridejo do svojih zastopnikov v DZ".

Ob tem pa je navedel, da se zdijo njemu najboljše "tiste rešitve, kjer imajo volivci najbolj neposreden vpliv na to, kdo jih zastopa, in recimo preferenčni glas bi bil ena izmed takih boljših rešitev". "V tem primeru bi se izognili večnim poslancem in tistim, ki pridejo v državni zbor ne glede na to, da dobijo nesorazmerno manj glasov od tistih, ki ostanejo zunaj državnega zbora, pa uživajo dosti večji ugled v javnosti," je dodal.

4. člen zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor