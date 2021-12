Ustavno sodišče razveljavilo določbe o upokojevanju starejših delavcev

Na podlagi sporne določbe je lahko delodajalec iz poslovnega razloga delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, pri čemer pa mu poslovnega razloga ni bilo treba utemeljevati, če je delavec izpolnjeval pogoje za starostno upokojitev.

Predlagatelji so ocenili, da gre za poseg v pravico do nediskriminacijske obravnave na podlagi starosti, ukrep pa naj bi starejšim delavcem bi prekomerno omejeval dosedanje varstvo pred neupravičenimi enostranskimi odpovedmi delovnega razmerja, pravico do dostojnega dela, ekonomske samostojnosti in neodvisnosti ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva.

Zakonodajalcu so očitali, da ni preveril in izkazal, da zasledovanih ciljev ne bi bilo mogoče doseči z drugimi, ustreznejšimi in predvsem milejšimi ukrepi. Ocenili so tudi, da je izpodbijana ureditev v neskladju s prepovedjo diskriminacije na podlagi gmotnega stanja in da socialna varnost ob upokojitvi ne more biti razlog za manj ugodno obravnavo v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Šlo naj bi tudi za poseg v pravico do varstva pred posredno diskriminacijo za tisto skupino delavcev, ki zaradi osebnih okoliščin niso mogli doseči več kot 15 let zavarovalne dobe. Prav tako so menili, da bi izpodbijana ureditev delodajalcu omogočala, da starejšega delavca obravnava zgolj kot sredstvo ("strošek"), ki se ga lahko znebi kadar koli po izpolnitvi upokojitvenih pogojev, kar pa posega tudi v pravico do osebnega dostojanstva delavcev.

Ustavni sodniki so v svoji odločitvi med drugim zapisali, da mora za odpoved obstajati utemeljen razlog, povezan s sposobnostjo ali obnašanjem delavca ali z operativnimi potrebami konkretnega delodajalca, ki upravičuje odpoved. Če zakonski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi teh vsebinskih zahtev ne izpolnjuje, potem v konkretnih primerih ne more biti utemeljen razlog za odpoved. "Navedbe zakonodajalca, da je izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine veljavni odpovedni razlog iz poslovnega razloga, ne da bi bilo treba konkretnemu delodajalcu odpoved utemeljiti, ker naj bi utemeljevanje odpovedi zanj pomenilo administrativno breme, ne izpolnjuje teh vsebinskih zahtev," pravijo. "Izključitev obveznosti delodajalca, da utemelji poslovni razlog, pa delavce, pri katerih bi na podlagi izpodbijane ureditve prišlo do odpovedi, tudi prikrajša za ustrezno delovnopravno varstvo glede prenehanja delovnega razmerja, saj izpodbijana ureditev ne omogoča vsebinskega preizkusa utemeljenosti razloga za odpoved," so še opozorili.

"Odpovedi pogodb o zaposlitvi, ki so bile delavcem vročene na tej podlagi in katerih učinkovanje je bilo zadržano s sklepom št. U-I-16/21 z dne 18. 2. 2021, so z razveljavitvijo izpodbijane ureditve prenehale pravno veljati in učinkovati," so še dodali.