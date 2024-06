Ustavno sodišče razveljavilo določilo novele zakona o Fursu glede sledenja blaga

Odločba Ustavnega sodišča po njegovem prepričanju pomembno prispeva k razumevanju pomena jasnosti in določnosti zakonske ureditve, s katero država ureja posege v človekove pravice, ter pravice do zasebnosti v demokratični družbi. Od pripravljavcev zakonodaje in zakonodajalca pričakuje, da bodo te standarde v prihodnje upoštevali pri svojem delu.

Ustavno sodišče je soglasno razveljavilo 18.a člen zakona o Fursu, po katerem bi uradna oseba oz. predstojnik v finančni upravi v primeru suma najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost pridobival podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo sledilnih naprav, ki uporabljajo globalni sistem pozicioniranja (GPS). Namestiti bi jih smel le na zunanji del vozila, tako pridobljeni podatki pa bi se lahko uporabljali le v postopkih v zvezi s finančno preiskavo, za katero so bile sledilne naprave odrejene.

Izvajanje omenjenega člena so ustavni sodniki prav tako soglasno zadržali že aprila lani, pri odločitvi o njegovi razveljavitvi pa so se ustavili že pri vprašanju skladnosti z drugim členom ustave, da je Slovenija pravna država, iz katerega izhaja načelo jasnosti in pomenske določljivosti zakonskih ukrepov.

Presodili so namreč, da je izpodbijana določba v neskladju z omenjenim načelom, ker z ustaljenimi metodami razlage iz člena ni mogoče ugotoviti vsebine hujšega prekrška; razmerja finančne preiskave za namen zagotovitve medsebojne pomoči organom EU, članic unije in tretjih držav do zakonskega pogoja preprečitve, preiskave in odkritja kršitev predpisov, za nadzor katerih je odgovoren Furs ter časovnih omejitev ukrepa in ravnanja uradne osebe na Fursu, ki odredi uporabo sledenja.

Za STA so se odzvali tudi že v Fursu, kjer so bili pobudnik teh zakonskih sprememb. Zapisali so, da bodo odločitev Ustavnega sodišča spoštovali in jo upoštevali pri svojem delu. Spomnili so, da ukrepov, ki so bili predvideni z omenjenim členom, zaradi začasnega zadržanja tako ali tako niso izvajali.

Da bodo odločbo Ustavnega sodišča, ki jo sicer še preučujejo, spoštovali, so zapisali tudi na finančnem ministrstvu.