Ustavno sodišče ugodilo še več lastnikom parcel na Ježici v Ljubljani

Ustavni sodniki so med drugim opozorili, da je občinski odlok neskladen z ustavo, saj občina pred kategorizacijo javne poti z lastniki ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišča, niti ni izvedla postopka razlastitve.

Da je odlok, s katerim je ljubljanska občina prekategorizirala nekatera zemljišča ob trasi povezovalnega kanala C0 v javne poti, neustaven, je ustavno sodišče v primeru drugih pobudnikov oz. lastnikov zemljišč že ugotavljalo.

Ljubljanski župan Zoran Janković je na torkovi redni novinarski konferenci poudaril, da bo občina odločitev spoštovala. Zemljišča lahko po njegovih besedah vrnejo in ne izvedejo kategorizacije ali pa lastnikom dajo ponudbo za odkup zemljišč oz. jih, če odgovora ne bo, razlasti.

Po poročanju medijev so sporne poljske poti, ki vodijo do gradbišč na trasi kanalizacijskega kanala C0 in so v zasebni lasti.

Janković je v torek izpostavil, da odločitev ustavnega sodišča nima nobene povezave s kanalom C0 in da ima občina za vsak meter zgrajene kanalizacije C0 pravnomočno gradbeno dovoljenje. Zgrajenih je 12 kilometrov kanala, manjka še eno gradbeno dovoljenje za gradnjo stometrske trase.

"Je pa dejstvo, da so kot vedno izkoristili zadevo in naredili zelo velik halo. To je njihova pravica, s tem nimam nobenih težav," je Janković dejal o nasprotnikih kanala C0.

Lastniki zemljišč so medtem po poročanju Radia Slovenija že napovedali civilno tožbo proti vsem trem občinam, skozi katere poteka kanal C0.

Povezovalni kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo ter je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva.