Ustavno sodišče v sporu z bankami pritrdilo vladi

Kot so sporočili iz vlade, je Ustavno sodišče Republike Slovenije izdalo za zakonodajalca pomembno odločbo v zadevi začasnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic, ki je bil sprejet v okviru interventne zakonodaje zaradi hudih poplav in plazov v avgustu 2023.

Pobudnice (banke in hranilnica) so vložile zahtevo za oceno ustavnosti členov, ki določajo davek na bilančno vsoto bank in hranilnic ter globe v primeru nepredložitve davčnega obračuna. Addiko Bank in Banka Sparkasse sta trdili, da uvedba davka pomeni kršitev načela enakosti pred zakonom, neskladje z načelom zakonitosti, neskladje s pravico do zasebne lastnine ter neskladje s pravico do svobodne gospodarske pobude.

Ustavno sodišče je zadevo obravnavalo prednostno in v obširni odločbi presodilo, da obravnavani členi niso v neskladju z ustavo.

"Zakonodajalec ima po mnenju ustavnega sodišča široko polje proste presoje pri določanju davčne ureditve in v to polje spada tudi izbira predmeta obdavčitve, ki zato ne more biti predmet presoje," so zapisali na Vladi.