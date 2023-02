Ustavno sodišče: več o odločitvi glede RTV bo znanega v ponedeljek

Več o odločitvi ustavnega sodišča glede novele zakona o Radioteleviziji Slovenije bo znanega v ponedeljek. Pobudo za oceno ustavnosti novele s predlogom za začasno zadržanje so sicer ustavni sodniki znova obravnavali na četrtkovi seji, a še ni znano, ali so tudi že odločili oziroma kako.

Po neuradnih informacijah časopisa Delo se je podpora na Ustavnem sodišču nagnila v podporo zadržanja novele Zakona o RTV Slovenija. To naj bi podprlo pet sodnikov, trije pa naj bi bili proti. Po naših neuradnih informacijah so glas v podporo zadržanju izvajanja zakona dali predsednik sodišča Matej Acceto, Marko Šorli, Klemen Jaklič, Rajko Knez in Rok Svetlič. Proti zadržanju pa so bile sodnice Špelca Mežnar, Katja Šugman Stubbs in Neža Kogovšek Šalamon.

Iz zadeve je bil sicer že pred časom izločen ustavni sodnik Rok Čeferin, kar pomeni, da je odločitev v rokah osmih sodnikov. Pobudo za oceno ustavnosti novele s predlogom za začasno zadržanje je vložilo več vodilnih na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem. Vlagatelji pobude izpodbijajo določbe, po katerih so z začetkom uveljavitve omenjene novele decembra lani prenehali mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev televizije in radia. To se je po njihovem opozorilu zgodilo brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov.

