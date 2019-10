Ustavno sodišče začasno ustavilo parlamentarno preiskavo v zadevi Kangler

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, ki jo je zahteval Sodni svet, začasno zadržalo izvajanje parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler. "Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi, kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti sodnikov," so zapisali v sporočilu za javnost.

Sklep je sodišče sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu - proti je glasoval sodnik Klemen Jaklič, ki je napovedal odklonilno ločeno mnenje. Medtem sta sodnika Špelca Mežnar in Marko Šorli napovedala pritrdilni ločeni mnenji.

Do končne odločitve Ustavnega sodišča bo tako zadržana preiskava komisije "za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona" Franca Kanglerja.

Spomnimo

Preiskovalno komisijo, ki naj bi ugotavljala politično odgovornost vpletenih v kazenski pregon nekdanjega mariborskega župana, in domnevne zlorabe pri njegovem pregonu, je zahteval državni svet na podlagi več kot 20 kazenskih postopkov zoper Kanglerja, ki so se vsi končali v njegovo korist. Junija letos je DZ na zahtevo državnega sveta preiskavo tudi odredil.