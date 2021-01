Ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje zakona o investicijah v Slovenski vojski?

Državni zbor je zakon, ki ureja dodatno financiranje vojske, sprejel konec novembra leta 2020. Ta sicer predvideva 780 milijonov evrov dodatnih sredstev za vojaške naložbe do leta 2026, od tega večino za nakup oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine.

Opozicija se z zakonom ni strinjala, zato so na Ustavno sodišče v stranki Levica podali zahtevo za presojo ustavnosti tega zakona. V Levici so sporočili, da se bodo na to informacijo odzvali v kratkem. Na ministrstvu za obrambo so dodali, da so za to informacijo slišali iz medijev, in opomnili, da gre za normalno prakso Ustavnega sodišča.

Neuradno je pričakovati, da bo Ustavno sodišče glede ustavne presoje odločilo do konca januarja.