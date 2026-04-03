Ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči

Sodišče je presodilo, da bi nadaljnje izvajanje izpodbijane ureditve - 8. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV) oz. tako imenovanega Šutarjevega - lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice za socialno ogrožene posameznike. Denarna socialna pomoč je namreč namenjena zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb, zato bi njen rubež lahko neposredno ogrozil preživetje upravičencev, so ugotovili.
Ob tem je ustavno sodišče poudarilo, da pravna sredstva v postopku izvršbe, kot so pritožbe, odlogi ali možnost nadomestitve globe z delom v splošno korist, ne preprečujejo posega v ta sredstva, temveč ga lahko le časovno odložijo ali omejijo. Prav tako možnost izplačevanja pomoči v naravi po presoji centrov za socialno delo ne zagotavlja pravočasne in učinkovite zaščite upravičencev.
Sodišče priznava, da bi začasno zadržanje na drugi strani pomenilo oteženo izterjavo glob, vendar po ocenjujejo, da te posledice niso tako hude, saj zastaralni roki za izterjavo ostajajo dovolj dolgi. Ustavno sodišče je zato odločilo, da do končne presoje zadrži izvajanje dela zakona, zadevo pa bo obravnavalo prednostno.
Začasno zadržanje rubeža je Ustavno sodišče sprejelo v postopku za preizkus pobude Pravne mreže in v postopku za oceno ustavnosti, ki so ga začeli na zahtevo Varuha človekovih pravic.
V Pravni mreži ob tem sporočajo, da sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 8. člena zakona predstavlja pomemben ukrep, ki bo do končne odločitve Ustavnega sodišča onemogočil nadaljnje posege na denarno socialno pomoč v okviru davčne izvršbe. "Kot smo že večkrat poudarili, gre namreč za posege v sredstva, namenjena zagotavljanju eksistenčnega minimuma, že sama narava pravice do denarne socialne pomoči, v katero je poseženo, pa kaže na intenzivnost in nepovratnost posledic, ki bi nastale z nadaljnjim poseganjem v ta sredstva."
Upajo, da bodo od Ustavnega sodišča v čim krajšem času dobili tudi končno odločitev, ki bo potrdila protiustavnost 8. člena ZNUZJV.
V Gibanju svoboda pa so komentirali: "Odločitev Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvrševanj dela zakona je v svojem bistvu procesni "varnostni mehanizem" in ne odraz končnega mnenja sodnikov o tem, ali je zakon v neskladju z Ustavo."
Varuhinja človekovih pravic pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča RS
Kot so sporočili z urada varuhinje, varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek pozdravlja sklep Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju. Ocenjuje, da je sodišče s tem pritrdilo predlogu in argumentom Varuha, da škodljive posledice, ki bi jih prinesli nadaljnji rubeži denarne socialne pomoči, ki je namenjena preživetju posameznikov in družin v stiski, pretehtajo nad škodljivimi posledicami začasnega zadržanja izpodbijane ureditve.
Kot je navedeno v zahtevi Varuha, lahko država počaka s tovrstnimi posegi do odločitve sodišča o tem, ali je ureditev skladna z ustavo, potrebe socialno ogroženih posameznikov pa ne morejo čakati. Varuhinja pričakuje, da bo sodišče v nadaljevanju postopka čim prej tudi vsebinsko odločilo o ustavnosti izpodbijane zakonske ureditve. To pa bo tudi pomemben ustavnosodni prispevek k razumevanju varstva človekovega dostojanstva in pravice do socialne varnosti.
Varuhinja Drenik Bavdek je ob tem dejala: "Odločitev pozdravljam. Pritrdilo je našim argumentom, da država lahko počaka s poseganjem v življenjski minimum ljudi do njegove dokončne odločitve, potrebe socialno ogroženih pa ne morejo čakati. S tem je Ustavno sodišče sprejelo našo argumentacijo, da ureditev, ki dopušča izvršbo na minimalne socialne prejemke namenjene preživetju, lahko povzroči težko popravljive ali nepopravljive posledice za posameznika. V javnem interesu pa je, da Ustavno sodišče čim prej tudi vsebinsko odloči".