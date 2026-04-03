Ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči

Sodišče je presodilo, da bi nadaljnje izvajanje izpodbijane ureditve - 8. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV) oz. tako imenovanega Šutarjevega - lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice za socialno ogrožene posameznike. Denarna socialna pomoč je namreč namenjena zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb, zato bi njen rubež lahko neposredno ogrozil preživetje upravičencev, so ugotovili. Ob tem je ustavno sodišče poudarilo, da pravna sredstva v postopku izvršbe, kot so pritožbe, odlogi ali možnost nadomestitve globe z delom v splošno korist, ne preprečujejo posega v ta sredstva, temveč ga lahko le časovno odložijo ali omejijo. Prav tako možnost izplačevanja pomoči v naravi po presoji centrov za socialno delo ne zagotavlja pravočasne in učinkovite zaščite upravičencev.

Sodišče priznava, da bi začasno zadržanje na drugi strani pomenilo oteženo izterjavo glob, vendar po ocenjujejo, da te posledice niso tako hude, saj zastaralni roki za izterjavo ostajajo dovolj dolgi. Ustavno sodišče je zato odločilo, da do končne presoje zadrži izvajanje dela zakona, zadevo pa bo obravnavalo prednostno. Začasno zadržanje rubeža je Ustavno sodišče sprejelo v postopku za preizkus pobude Pravne mreže in v postopku za oceno ustavnosti, ki so ga začeli na zahtevo Varuha človekovih pravic.

V Pravni mreži ob tem sporočajo, da sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 8. člena zakona predstavlja pomemben ukrep, ki bo do končne odločitve Ustavnega sodišča onemogočil nadaljnje posege na denarno socialno pomoč v okviru davčne izvršbe. "Kot smo že večkrat poudarili, gre namreč za posege v sredstva, namenjena zagotavljanju eksistenčnega minimuma, že sama narava pravice do denarne socialne pomoči, v katero je poseženo, pa kaže na intenzivnost in nepovratnost posledic, ki bi nastale z nadaljnjim poseganjem v ta sredstva." Upajo, da bodo od Ustavnega sodišča v čim krajšem času dobili tudi končno odločitev, ki bo potrdila protiustavnost 8. člena ZNUZJV. V Gibanju svoboda pa so komentirali: "Odločitev Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvrševanj dela zakona je v svojem bistvu procesni "varnostni mehanizem" in ne odraz končnega mnenja sodnikov o tem, ali je zakon v neskladju z Ustavo."

Varuhinja človekovih pravic pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča RS