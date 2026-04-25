Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ustavno sodišče zadržalo del zakona o splošnem upravnem postopku

Ljubljana, 25. 04. 2026 07.27 pred 4 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
STA
Ustavno sodišče-4

Ustavno sodišče je začasno, do odločitve o njegovi ustavnosti, zadržalo izvajanje dela zakona o splošnem upravnem postopku in prehodnih določb novele zakona. Gre za določbe, ki se nanašajo na načine vročanja, kjer bi lahko nastopila fikcija vročitve, čeprav se naslovnik z dokumentom dejansko ne bi seznanil. V Državnem svetu so kot predlagatelji zadovoljni.

Kot izhaja iz sklepa ustavnega sodišča, ki ga je pridobila STA, je to začasno zadržalo izvajanje dela delov 86.a, 86.b člena zakona ter 81., 82., 83., 85. in pod določenimi pogoji 86. člena lani sprejete novele. Drugih členov, ki jih je izpodbijal državni svet, so zavrnili.

Kot so izpostavili v Državnem svetu, je ustavno sodišče zadržalo določbe, ki urejajo možnosti elektronskega vročanja in vročanja z vložitvijo v hišni ali poštni predalčnik, ker bi lahko zmanjšale možnost, da se stranka dejansko seznani z odločbo, sklepom ali drugim dokumentom.

"Sodišče je posebej izpostavilo nevarnost za pravico do izjave, pravnega sredstva in poštenega postopka. Do končne odločitve se zato pri teh primerih ne sme avtomatično opirati na sporne fikcije vročitve; kadar prejem ni dokazljiv, naj se uporabi klasično fizično vročanje po pravilih zakona," odločitev ustavnega sodišča povzema državni svet.

Ustavno sodišče bo celotno zahtevo državnega sveta obravnavalo absolutno prednostno.

Spomnimo

Državni svetniki so novelo zakona namreč najprej želeli ustaviti z vetom, po vnovični potrditvi v DZ pa so sredi marca na seji sprejeli zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti več členov novele zakona o splošnem upravnem postopku ter nekaterih prehodnih določb novele omenjenega zakona. Sporne rešitve se nanašajo na pravico do jezikovnega pomočnika, na nova pravila vročanja, na informativno odločbo ter na izdajo odločb brez obrazložitve.

Izpodbijane rešitve so po oceni državnega sveta oblikovane v škodo strank, saj kršijo standarde pravne varnosti in nedopustno omejujejo temeljna ustavna procesna jamstva, kot so pravica do izjavljanja, pravica do učinkovitega pravnega sredstva ter pravica do sodnega varstva.

Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je tako ob odločitvi ustavnega sodišča za začasno zadržanje spornih določb zadovoljen. "Ta odločitev potrjuje, da so bili naši pomisleki utemeljeni," je zapisal v odzivu.

Izpostavil je, da je sodišče posebej izpostavilo prav nevarnost t. i. fikcije vročitve brez dejanskega prejema dokumenta. "Odločitev razumem kot pomemben signal zakonodajalcu, da je treba pri sprejemanju zakonov, še posebej tik pred volitvami, ravnati premišljeno in z visoko stopnjo odgovornosti. Pravna varnost in zaupanje ljudi v institucije morata ostati na prvem mestu," je opozoril.

Ob tem je dodal, da bo državni svet še naprej aktivno opravljal svojo ustavno vlogo varuha socialnih, gospodarskih in lokalnih interesov ter opozarjal na rešitve, ki bi lahko posegale v pravice ljudi.

Ustavno sodišče zadržanje zakon o splošnem upravnem postopku državni svet vročitev
24ur.com Ustavno sodišče razveljavilo določilo novele zakona o Fursu glede sledenja blaga
24ur.com Sprejeli sklep o začetku postopka za spremembo ustave glede imenovanja sodnikov
24ur.com Ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči
24ur.com Ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje dela novele zakona o RTVS
24ur.com Strokovna komisija ustavni komisiji DZ glede NLB predlaga alternativno rešitev
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
realno1
25. 04. 2026 16.44
aha, vemo kdo vse se je izmikal prevzemu pošte.... vse v smislu zavlačevanja postopka in zastaranja...
Odgovori
-3
0 3
Darko32
25. 04. 2026 10.36
NA tej točki so zavestno prej spejeli takšno ideologijo, saj na takšen način lahko legalizirajo ponarejanja dokazov po sodiščih, javni upravi in na POLICIJI. NAmreč ljudje znajo povedati, da navadno pošiljajo kritične zadeve, kjer je vpleteni zaposleni po sodiščih, javni upravi in POliciji v ponarejanja dokazov tako, da pošiljajo v takšnih terminih, da se stranka ne more z dokazi argu,mentirano pritožiti, saj navadno na sodiščih nimajo delovnih dni ali pa vblokirajo vročanje listin, katere narod zahteva za dokazovanje. Na tej točki je v zvezi vročanja potrebno razjasniti tudi to, kar smo brali v medijih v zvezi priemrov na DOLENSKEM. Tam pa so kar na socuialno pošiljali pošto in ljudje sploh niso bili obveščeni. To so počenjali POLICAJI, sodišča in tudi javna uprava. Torej dajmo se enkrat javno in jasno povedati, da je ta način v bistvu sprejela levičarska oblast z ciljem, da si krijejo hrbte pri sisitemski korupciji v sodstvu, javni upravi in Policiji. Zato je edino logično in pravilno, da se že enkrat začne čistiti korupcija pri nas. Tiste, k iso pa to sprejeli in zagovarjajo pa enostavno nagnati iz sodišč, javne uprave in Policije.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
vizita
Portal
Glavobol, ki je bil v resnici možganska krvavitev
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680