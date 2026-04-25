Ustavno sodišče zadržalo del zakona o splošnem upravnem postopku

Kot izhaja iz sklepa ustavnega sodišča, ki ga je pridobila STA, je to začasno zadržalo izvajanje dela delov 86.a, 86.b člena zakona ter 81., 82., 83., 85. in pod določenimi pogoji 86. člena lani sprejete novele. Drugih členov, ki jih je izpodbijal državni svet, so zavrnili.

Kot so izpostavili v Državnem svetu, je ustavno sodišče zadržalo določbe, ki urejajo možnosti elektronskega vročanja in vročanja z vložitvijo v hišni ali poštni predalčnik, ker bi lahko zmanjšale možnost, da se stranka dejansko seznani z odločbo, sklepom ali drugim dokumentom.

"Sodišče je posebej izpostavilo nevarnost za pravico do izjave, pravnega sredstva in poštenega postopka. Do končne odločitve se zato pri teh primerih ne sme avtomatično opirati na sporne fikcije vročitve; kadar prejem ni dokazljiv, naj se uporabi klasično fizično vročanje po pravilih zakona," odločitev ustavnega sodišča povzema državni svet.

Ustavno sodišče bo celotno zahtevo državnega sveta obravnavalo absolutno prednostno.