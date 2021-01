Ustavno sodišče zadržalo določbo glede podaljševanja akreditacij visokošolskim zavodom

Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo določbo protikoronskega zakona glede podaljševanja akreditacij visokošolskim zavodom. Pobudo za presojo skladnosti z ustavo tega dela PKP 6 je na ustavno sodišče namreč vložil redni profesor mariborske univerze Danijel Rebolj. Spremembe akreditacije visokošolskih zavodov niso niti utemeljen niti nujen ukrep za odpravo posledic epidemije covida-19, je zapisal.

Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo izvajanje določbe šestega protikoronskega zakona (PKP 6), ki ureja podaljševanje akreditacij visokošolskim zavodom. Do končne odločitve so prekinjeni tudi postopki za podaljšanje akreditacij po visokošolskem zakonu, ne vodi se niti postopkov izredne evalvacije visokošolskih zavodov, so odločili soglasno.

DZ je šesti protikoronski zakon (PKP 6) potrdil in sprejel 25. novembra lani. V njem so zapisani interventni ukrepi za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19 v vrednosti ene milijarde evrov, kot je denimo delno kritje fiksnih stroškov podjetij.

Ustavno sodišče RS je odločilo v zadevi, kjer je Rebolj 18. januarja na seji podal zahtevo za oceno ustavnosti 52. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19. Sodišče je v postopku za oceno ustavnosti sklenilo, da se izvrševanje omenjenega zakona v zvezi z 38. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži. Odločitev se izvrši tako, da se do končne odločitve sodišča prekinejo postopki za podaljšanje akreditacij visokošolskim zavodom po 51.r členu, prav tako pa se ne vodijo postopki izredne evalvacije visokošolskih zavodov.

V zakonu je med drugim določil, da se podaljšuje rok, do katerega si morajo visokošolski zavodi urediti akreditacije (kar je predmet obravnavane ustavne presoje). Z eno od določb morajo univerze nove, zaostrene pogoje za akreditacijo, ki jih je določila novela zakona o visokem šolstvu iz leta 2016, tako izpolnjevati ob drugem naslednjem podaljšanju akreditacije (podaljšuje se jih na najmanj pet let) in ne ob prvem, kot je to do zdaj določala novela. Del javnosti je nato opozoril, da je omenjena določba pisana na kožo predvsem Novi univerzi iz Ljubljane, ki zadnjih pet let ni imela urejene akreditacije, ter da tak ukrep ne spada v protikoronski zakon. Drug del pa je opozarjal, da bi bil ogrožen študijski proces 12.000 študentov, če rok za ureditev akreditacij ne bi bil podaljšan. Na Novi univerzi so vse očitke že zanikali v izjavi za javnost dan po sprejetju zakona. Kot so zapisali, Nova univerza v sedanjem postopku izpolnjuje vse zakonite pogoje in merila za svoje delovanje, kar bi morala ob zaključku postopka ugotoviti tudi Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis), ki odloča o podaljševanju akreditacij. Ob tem so dodali, da so že vse od ustanovitve leta 2008 deležni poskusov ukinitve, ki do zdaj niso bili uspešni.

Sporen del šestega protikoronskega zakona (PKP 6), ki govori o akreditacijah visokošolskih zavodov, je pred časom obravnaval tudi Odbor DZ za finance. Ta se je 13. januarja na seji seznanil s pobudo za oceno ustavnosti šestega tega dela PKP 6, mnenje, da ta določba ne sodi med interventne ukrepe za omilitev posledic epidemije covida-19, pa je takrat zavrnil.

Novela zakona o visokem šolstvu iz leta 2016 je spremenila pogoje za ustanovitev visokošolskega zavoda, pri čemer je določila, da se spremenjeni, strožji pogoji za že ustanovljene zavode preverjajo ob prvem naslednjem podaljšanju akreditacije. Zaradi epidemije pa je novembra sprejeti šesti protikoronski zakon ta rok podaljšal in določil, da morajo visokošolski zavodi spremenjene pogoje izpolnjevati ob drugem podaljšanju akreditacije. V skladu z novelo mora sicer visokošolski zavod pri Nakvisu odločbo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda pridobiti najmanj vsakih pet let.

Še pred tem je poslanec Levice Miha Kordiš decembra lani na KPK podal prijavo suma korupcije zoper predstavnike Nove univerze zaradi suma vplivanja na državne organe, da se v PKP 6 vnese določba, ki bi univerzi omogočila ohranitev akreditacije. Prošnjo za obravnavo suma koruptivnega ravnanja je na KPK naslovil tudi Marko Koprivc iz SD. Zahtevo za oceno ustavnosti določbe protikoronskega zakona, ki govori o akreditacijah, sprožil Rebolj Da ta določba v interventni zakon ne sodi, je več poslancev opozarjalo že v postopku sprejemanja zakona novembra lani. Decembra je nato redni profesor na Univerzi v Mariboru Danijel Rebolj na ustavno sodišče vložil pobudo za presojo njene skladnosti z ustavo. Meni namreč, da je do spremembe v protikoronskem zakonu prišlo brez utemeljitve in iz razlogov, ki niso povezani z omilitvijo posledic epidemije. "Spremembe akreditacije visokošolskih zavodov niso niti utemeljen niti nujen ukrep za odpravo posledic epidemije covida-19," je zapisal v njej. Prepričan je, da določba pomeni nedopustno poseganje v postopke reakreditacij, ki so v teku, pa tudi, da je bilo s sprejetjem sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o PKP 6 volivcem onemogočeno, da bi na zakon vložili zahtevo za razpis referenduma. Predlagal je, da ustavno sodišče do končne odločitve začasno zadrži izvajanje določbe.