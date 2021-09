Ustavno sodišče zadržalo odlok o preimenovanju Titove ceste v Radencih

Ustavno sodišče je do končne odločitve sodišča zadržalo odlok o preimenovanju Titove ceste v Radencih, je objavljeno v uradnem listu. Pobudniki ustavne presoje so občini med drugim očitali, da je bil odlok že drugič sprejet nezakonito, ker je bil sprejet po skrajšanem postopku.

Pobudniki so zato predlagali, naj ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v občini Radenci.

icon-expand Titova cesta FOTO: POP TV

Z uveljavitvijo odloka bi po mnenju pobudnikov namreč nastali "nepotrebni stroški, tako za prebivalce ulice kot za občino, zaradi stroška menjave" osebnih in ostalih dokumentov, zamenjave hišnih številk in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno. Občina Radenci je očitke zavračala. Po njihovem mnenju zaradi sprejetja tega sklepa ni mogla nastati nikakršna škoda, saj naj se odlok ne bi izvrševal, vse dokler ne bo znana končna usoda pobude volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma oziroma do izida referenduma. Postopek preimenovanja traja že več kot leto V Radencih postopek preimenovanja Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije traja že več kot eno leto. Novo ime ceste je sicer izbral občinski svet. Župan bi jo namreč raje poimenoval po kom, ki je pomembno vplival na razvoj kraja.