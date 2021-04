Ustavno sodišče naj bi neuradno začasno zadržalo prepoved javnih shodov

Ustavni sodniki so po naših neuradnih informacijah odločili, da se začasno zadrži izvajanje vladnega odloka, ki prepoveduje prireditve, shode in zborovanja. Vlada naj prepoved uredi na novo, pri tem pa upošteva dejstvo, da je pravica do zborovanja ena od temeljnih človekovih pravic, je jasno ustavno sodišče. Vlada odločitve še ni komentirala, bo pa še danes objavljena v Uradnem listu.

Ustavni sodniki so danes odločali o ustavnosti odloka o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. In po naših neuradnih informacijah odločili, da začasno zadržijo izvajanje tistega dela odloka, ki navaja, da so"začasno prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke". Hkrati so od vlade zahtevali, da prepoved uredi na novo, pri tem pa mora upoštevati, da je pravica do zborovanja temeljna človeka pravica. Nova ureditev mora spoštovati tudi dejstvo, da je možnost zbiranja pomembna tudi za izražanje političnih stališč. V popoldanskih urah so sklep izročili vladi, še danes bo objavljen v Uradnem listu, so nam potrdili na Ustavnem sodišču. Vlada je sicer tudi po 11-dnevnem zaprtju države v začetku meseca ohranila splošno prepoved prireditev, shodov, slavij, praznovanj in porok. Ustavno sodišče je sicer danes ugotovilo tudi, da zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski ni v neskladju z ustavo. Levica je namreč skupaj s SD-jem vložila več kot 28.000 podpisov za začetek postopkov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, koalicija je nato potrdila sklep o njegovi nedopustnosti. Opozicija se je zaradi tega obrnila na ustavno sodišče z zahtevo za presojo ustavnosti omenjenega sklepa, pri čemer pa je bila neuspešna.