Ustavno sodišče zavrglo pobude zavarovalnic glede dopolnilnega zavarovanja

Ustavno sodišče je zavrglo pobude zdravstvenih zavarovalnic Vzajemna, Generali in Triglav za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o kontroli cen ter uredbe, s katero je vlada omejila cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot so navedli v obrazložitvi, so razlogi procesne narave.

Pobudnice so vložile vsaka svojo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o kontroli cen in uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, Vzajemna pa je dodala na seznam še uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (uredba o listi).