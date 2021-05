Sodišče zavrglo pobudo za oceno ustavnosti referenduma glede postavitve razglednega stolpa

Andrejka Flucher je menila tudi, da bi izvedba referenduma ob hkratni veljavi epidemioloških ukrepov nedopustno omejila pravico do sodelovanja državljanov pri upravljanju javnih zadev. Volivce in organizatorje referendumske kampanje naj bi epidemiološke okoliščine silile v sklepanje nedopustnih kompromisov med varovanjem javnega in osebnega zdravja na eni strani in ustavnopravnimi standardi za dejansko svobodno odločanje ter učinkovito rabo referenduma na drugi strani.

Slatinski občinski svet je kot nasprotni udeleženec v odgovoru na pobudo Flucherjeve navedlo, da odlok o razpisu referenduma ni bil v nasprotju z zakonodajo. Pojasnili so tudi organizacijske in materialne pogoje, s katerima je bila zagotovljena ustrezna organizacija volišč na dan splošnega glasovanja.

Na referendumu, ki je v Rogaški Slatini potekal 13. decembra lani, in na katerem so volivci odločali o postavitvi 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal na območju starega mizarstva, so občani potrdili postavitev stolpa. Od oddanih 3854 glasovnic je bilo proti postavitvi stolpa 1697 občanov, postavitev stolpa pa je podprlo 2143 volivcev. Volilna udeležba je bila 40,61-odstotna, referendum pa je potekal ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov.

Na slatinski občini pa se za postavitev stolpa, ki bi po ocenah stal 2,1 milijona evrov, zavzemajo, ker Rogaška Slatina potrebuje nove atraktivne zgodbe. Razgledni stolp Kristal bo po oceni občine pomenil velik razvojni potencial, ker bo generator povečanega števila obiskovalcev, ki bodo obiskali še druge znamenitosti slatinske občine in širše okolice. Izračunali so, da bo na letni ravni prinesel vsaj 300.000 evrov prihodkov v občinski proračun in bodo po odbitju stroškov vsako leto za razvoj dodatno namenili vsaj 150.000 evrov.