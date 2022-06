Ustavno sodišče zavrglo pritožbo Janše na sklep o zastaranju zadeve Patria

Janša je ob tem zapisal: "Po več kot 15 letih sage o Patrii je slovenska karikatura pravne države končala zadevo z razglasitvijo nedolžnosti."

Ustavno sodišče je ustavno pritožbo Janše na sodbo vrhovnega sodišča o tem, da je zadeva Patria dokončno zastarala, obravnavalo v tem mesecu. Po njegovi oceni je namreč prišlo do kršitve členov ustave, ki govorijo o enakem varstvu pravic, pravici do sodnega varstva, pravici do pravnega sredstva in načelu zakonitosti v kazenskem pravu.