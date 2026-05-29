Ustavno sodišče zavrglo pritožbo proti izvolitvi Stevanovića

Označevanje glasovnic je razkrila Slovenska tiskovna agencija (STA). Iz primerjave števila glasovnic, označenih na enak način, in števila poslancev v posamezni poslanski skupini, je bilo mogoče sklepati, kako so poslanci glasovali.

V Svobodi so ocenili, da je bil s tem izničen institut tajnosti glasovanja, zato so se obrnili tudi na ustavno sodišče. Predlagali so razveljavitev sklepa o izvolitvi Zorana Stevanovića, podali so tudi pobudo za oceno ustavnosti poslovnika DZ.

Ustavno sodišče je ustavno pritožbo Svobode zavrglo, "ker ne gre za posamičen akt državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pritožnikov."

Sklep je sprejelo soglasno.

Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanj, ali so izpolnjene druge procesne predpostavke za obravnavo ustavne pritožbe in pobude, izhaja iz odločitve sodišča.