Slovenija

Ustavno sodišče zavrglo pritožbo proti izvolitvi Stevanovića

Ljubljana, 29. 05. 2026 16.09 pred 1 uro 1 min branja 27

Avtor:
M.V.
Označene glasovnice

Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo zoper sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora Zorana Stevanovića. Sklep so sodniki sprejeli soglasno. Ustavno pritožbo je vložilo Gibanje Svoboda zaradi spornega označevanja glasovnic poslancev.

Označevanje glasovnic je razkrila Slovenska tiskovna agencija (STA). Iz primerjave števila glasovnic, označenih na enak način, in števila poslancev v posamezni poslanski skupini, je bilo mogoče sklepati, kako so poslanci glasovali.

Ustavno sodišče-3
V Svobodi so ocenili, da je bil s tem izničen institut tajnosti glasovanja, zato so se obrnili tudi na ustavno sodišče. Predlagali so razveljavitev sklepa o izvolitvi Zorana Stevanovića, podali so tudi pobudo za oceno ustavnosti poslovnika DZ.

Ustavno sodišče je ustavno pritožbo Svobode zavrglo, "ker ne gre za posamičen akt državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pritožnikov."

Sklep je sprejelo soglasno.

Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanj, ali so izpolnjene druge procesne predpostavke za obravnavo ustavne pritožbe in pobude, izhaja iz odločitve sodišča. 

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

MasteRbee
29. 05. 2026 17.59
V Svobodi niso nikoli imeli brezhiben kompas.
Teleport
29. 05. 2026 18.05
Zato pa se danes ni barka v varnem pristanu
Jani.
29. 05. 2026 17.54
Pravilno! 👏
Sajkoslav
29. 05. 2026 17.51
Hehe, bravo
Naiven_od_rojstva
29. 05. 2026 17.45
To smo vedeli že prej, da v takih primerih ni dopustna ustavna pritožba. Pačje šlo zgolj za medijski pomp odhajajočih
Vrhovni poveljnik
29. 05. 2026 17.39
Demokracija je družbena ureditev v kateri runkeljni lahko izvolijo lopove. ZDA in Slovenija sta najboljša primera.
Bolfenk2
29. 05. 2026 17.39
Veselje levičarjev je bilo kratko. So mislili s prevaro prevzeti oblast kljub izgubi na volitvah.
Žmavc
29. 05. 2026 17.47
Izgubi? Kdo je zmagovalec volitev?
gogi_
29. 05. 2026 17.30
Plesemo,vlada dela dobro ,zmagali smo,dobili smo se en mandat. Avsiceva in Sajovic v en glas,vlada doktorja goloba dela dobro in volitve so kljub pritozbam legitimne in zakonite. Plesemo se naprej in se veselimo,za zdravje pa korenckov in crtico namizno belega.
Bonaventura
29. 05. 2026 17.29
bolje križci in krogci....kot pa rdeče zvezdice....
zibertmi
29. 05. 2026 17.17
krivosodje
Teleport
29. 05. 2026 17.07
Slobodni luzerji
MEDKO
29. 05. 2026 17.04
Normalno. To se je itak vedelo.
Da se mene pita..
29. 05. 2026 17.02
Kolk je plačal?
zibertmi
29. 05. 2026 17.18
on nič so mu blokirali račun,je poplačal janša za njegov glas
Tine990
29. 05. 2026 16.50
Slo obvescevalna sluzba je v casu ovstoja slo delovala 2x. Prvic ko so krivo prijeli JJ ib drugic ko so cakali na leteliscu instagram frajerja 🤦 sramora
Tine990
29. 05. 2026 16.49
Levaki mesajo drek in povzrocajo stroske davkoplacevalcem!!! 4leta so delali po sistemu komunisticne partije, podredili so si vse resorje, ustrahovali ljudi da ko je novinar koga vprasal za komentar so morali biti tihi kot miske!!! Kaksna svoboda je to??? Upam da bo sedaj policija in sodstvo raziskalo korupcijo in vmesavanje v policijo in odgovorne polalo v zapor!!!
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Tako bo zmagovalka Kmetije porabila 50 tisoč evrov
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Ja, Chef!
