Ustavno sodišče ne bo začasno zadržalo sprememb zakona o lokalnih volitvah

Spomnimo, poslanci Svobode, SD in Levice so zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje.

Junija je namreč DZ sprejel spremembe zakona, ki med drugim odvzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakonske spremembe so predlagali v SDS, trojčku NSi, SLS in Fokus ter v Resnici, poleg njih pa so zanje glasovali tudi Demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD in Levici.

V opoziciji pa so prepričani, da ljudem, ki pri nas živijo, imajo stalno prebivališče, plačujejo davke, delajo, vzgajajo svoje otroke in vsakodnevno čutijo posledice odločitev občin, ni mogoče čez noč reči, da "pri odločanju v svoji lokalni skupnosti od danes naprej ne smete več sodelovati", je na novinarski konferenci ob predstavitvi zahteve za ustavno presojo v začetku meseca dejala poslanka SD Andreja Katič. Zahtevo so po njenih besedah na ustavno sodišče vložili s podpisi 40 poslancev, ob tem so predlagali tudi njeno začasno zadržanje.