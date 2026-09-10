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Slovenija

Ustavno sodišče ne bo začasno zadržalo sprememb zakona o lokalnih volitvah

Ljubljana, 10. 09. 2026 14.45 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
STA Ne.M.
Ustavno sodišče

Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je DZ črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti.

Spomnimo, poslanci Svobode, SD in Levice so zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje.

Junija je namreč DZ sprejel spremembe zakona, ki med drugim odvzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakonske spremembe so predlagali v SDS, trojčku NSi, SLS in Fokus ter v Resnici, poleg njih pa so zanje glasovali tudi Demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD in Levici.

V opoziciji pa so prepričani, da ljudem, ki pri nas živijo, imajo stalno prebivališče, plačujejo davke, delajo, vzgajajo svoje otroke in vsakodnevno čutijo posledice odločitev občin, ni mogoče čez noč reči, da "pri odločanju v svoji lokalni skupnosti od danes naprej ne smete več sodelovati", je na novinarski konferenci ob predstavitvi zahteve za ustavno presojo v začetku meseca dejala poslanka SD Andreja Katič. Zahtevo so po njenih besedah na ustavno sodišče vložili s podpisi 40 poslancev, ob tem so predlagali tudi njeno začasno zadržanje.

Preberi še Opozicija vložila zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah
ustavno sodišče opozicija lokalne volitve državljani tretjih držav

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KOMENTARJI9

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Slavko BabIč
10. 09. 2026 15.57
berem anketo iz desnuharskega info ljubljana za ljubljanskega župana; janković 46,6 %, drugi Primc 26 %! Ziher bo iz tega desnuharskega portala en teden prej anketa:Jankovič 42 %, drugi Prim 39,9 %! A na volitvah bo v prvem krogu zmagal Jankovič z 52,2 %!
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
10. 09. 2026 15.54
Tako kot sem napovedal!
Odgovori
+1
1 0
Dragulj
10. 09. 2026 15.50
A je mogoče to poraz leve obcije?
Odgovori
+0
1 1
B1964
10. 09. 2026 15.50
Dela sodstvo v prid lopovom
Odgovori
+0
1 1
grumf
10. 09. 2026 15.48
Krivosodje? Aja, dons ne, k nam tko paše..
Odgovori
+0
2 2
ijsales
10. 09. 2026 15.40
to je pa slaba novica za našega zokija....
Odgovori
+7
8 1
Apbijd
10. 09. 2026 15.37
Pravilno...na obali,se malo,pa bi sipci prevzeli oblast...Istrani se pa odselili na podeželje...
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+8
8 0
grumf
10. 09. 2026 15.48
Tile imajo najbrž vsi slo državljanstvo..
Odgovori
0 0
Kviz
10. 09. 2026 15.11
Levnuhi, čas socializma in podpiranje nedela je minil.
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+15
17 2
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