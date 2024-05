Ustavno sodišče zavrnilo predlog za zadržanje referenduma o rabi konoplje

Ustavno sodišče je imelo danes na mizi zahtevo za oceno ustavnosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo. To so skupaj z zahtevo za ustavno presojo odloka o referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja vložili v SDS in NSi. Predlagali so tudi začasno zadržanje odlokov do končne odločitve ustavnega sodišča ter absolutno prednostno obravnavo.