Ustavno sodišče zavrnilo zahtevo za zadržanje novele o dohodnini.

DZ je novelo zakona o dohodnini sprejel 9. decembra lani in velja od letošnjega 1. januarja. Z njo se je med drugim odpravilo načrtovano postopno zviševanje splošne olajšave do leta 2025 ter ukinilo nekatere razbremenitve, potrjene lani spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta. Poleg tega se je zvišal skupni dohodek, od katerega se poleg splošne olajšave prizna tudi dodatna splošna olajšava, uvedla se je nova olajšava za mlade ter zaostrila davčna obravnava samostojnih podjetnikov.

Poslanci SDS in NSi so zahtevo za presojo ustavnosti vložili 30. decembra, ko so ustavnemu sodišču tudi predlagali, naj zahtevo obravnava absolutno prednostno, do svoje končne odločitve pa izvajanje novele zakona zadrži.