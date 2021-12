Ustavno sodišče v ponovnem odločanju začasno zadržalo izvajanje določb zakona o Policiji

Ustavni sodniki bi morali o zadržanju odločati že na redni 36. seji, vendar niso končali obravnave, čeprav je po naših informacijah za zadržanje glasovalo šest sodnikov, proti pa so bili trije. Kot smo neuradno izvedeli, naj bi si ustavni sodnik Rok Svetlič , ki ga je na to funkcijo predlagal predsednik republike Borut Pahor , glede svojega glasu v zadnjem trenutku premislil.

Zahtevo za oceno ustavnosti 49.a in 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji je vložil Sindikat policistov Slovenije (SPS). V sindikatu so prepričani, da sporna člena zakona omogočata kadrovske čistke ter na široko odpirata vrata posegom politike in drugih interesnih skupin v sam ustroj Policije. Zakon namreč med drugim določa tudi imenovanje vodje organizacijske enote prve ravni generalne policijske uprave, direktorjev policijskih uprav in načelnikov policijskih postaj.

V SPS ocenjujejo, da bi bile posledice, ki bi nastale z nadaljnjim izvrševanjem izpodbijanih členov, večje od posledic, ki bi nastale, če se njihovo izvrševanje do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži, zato so ustavnemu sodišču predlagali začasno zadržanje. Sindikatom se zdi še posebej nevarno, da ima po novem minister proste roke pri določanju meril in kriterijev za oblikovanje izbirnih postopkov za zasedbo delovnih mest.

Medtem pa se v vladi s sindikati seveda ne strinjajo. Prepričani so, da predlog za zadržanje izvrševanja določb v novem zakonu ni utemeljen, češ da so premestitve dovoljene, delovna razmerja niso prekinjena, položajna delovna mesta pa poleg strokovnih znanj za izvajanje nalog in pooblastil Policije zahtevajo še druge kompetence. Z začasnim zadržanjem bodo nastale nepopravljive posledice, so še dodali. Po navedbah vlade naj bi zakon zagotavljal boljšo organiziranost in fleksibilnejše delovanje Policije. Očitke o politizaciji Policije in domnevnih kadrovskih čistkah je zavrnil tudi generalni direktor Anton Olaj.

Vseeno pa so komandirji policijskih postaj ter direktorji policijskih uprav in notranjeorganizacijskih enot GPU 17. novembra prejeli sklepe o prenehanju opravljanja dela na teh delovnih mestih. Neuradno smo takrat izvedeli, da na lokalnem in državnem nivoju že potekajo pogovori vladajoče politike z njej naklonjenimi posamezniki, ki bi se zavihteli na vodilne položaje v Policiji.

Zakon so 20. oktobra s 46 glasovi za in 40 proti potrdili poslanci v DZ. Zakon, ki je v veljavo stopil v začetku novembra, med drugim prinaša spremembe glede umestitve in avtonomnosti Nacionalnega preiskovalnega urada. Ta je po novem notranjeorganizacijska enota Uprave kriminalistične policije, enota in direktor urada pa sta podrejena direktorju Uprave kriminalistične policije. Po novem lahko notranji minister usmerja Policijo v predkazenskih postopkih, vse dokler tožilec ne da pisnih usmeritev.