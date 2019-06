Razburjeni dijaki: Šola nas je o poteku ustnih izpitov obvestila prepozno

Junij je čas poletnega roka poklicne in splošne mature, ko dijake poleg pisnih izpitov čakajo tudi ustni izpiti. Na naše uredništvo so se obrnili dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor, kjer so maturante o poteku ustnih izpitov obvestili le en dan pred izvedbo, kar je v neskladju s pravilnikom poklicne mature, pravijo. Tako so danes na šoli že opravljali ustne izpite iz slovenščine. Kot so nam povedali, šola njihovih pritožb ne jemlje resno, zato so se obrnili na Državni izpitni center (RIC).

Šola, ki na naša vprašanja ni želela odgovoriti, se je sicer vključila v pogovor dijakov v skupini na družbenem omrežju Facebook, kjer so zapisali, da so bili termini ustnih zagovorov znani že od septembra 2018, in sicer potekajo od 13. do 22. junija 2019. Prav tako v šoli trdijo, da so bili maturanti s podrobnejšim vrstnim redom seznanjeni že 29. maja letos, kar dijaki zanikajo. Kot so še zapisali, so dijake seznanili, da bodo točni razporedi objavljeni en dan pred izpitom.