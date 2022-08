Ustvarite izjemne nočne umetnine!

Poletje kar kliče po preživljanju večerov in noči na prostem. Podnevi, ko pripeka sonce in se temperature povzpnejo krepko nad 30 stopinj, se običajno skrivamo v ohlajenih notranjih prostorih. Oživimo šele zvečer, ko zaživi tudi naša domišljija. Ozračje se ohladi, v naravi še toliko bolj kot mestih, zato se radi podamo na kakšno nočno pustolovščino. Ko boste naslednjič v naravi ponoči, se spomnite na ta članek in se preizkusite v svetlobnem slikanju. Zanj ne boste potrebovali posebne fotografske opreme. Dovolj bo že zmogljivejši pametni telefon.

Kaj je svetlobno slikanje? Svetlobno slikanje je idealen način za umetniško izražanje v naravi, saj za sabo ne pušča nikakršne sledi. Naravo lahko povsem porišete s svetlobnimi grafiti in jo hkrati pustite povsem nedotaknjeno. Za svetlobno slikanje potrebujemo le temo, stojalo za kamero in vir svetlobe, ki ga pri odprtem zaklopu premikamo pred odprtim objektivom. Pa še namig: med snemanjem nosite temna oblačila, da boste na končnem posnetku skorajda nevidni. Pri izbiri telefona s katerim boste ustvarjali je pomembno, da omogoča ročno spreminjanje hitrosti zaklopa, izostritve in vrednosti ISO (oz. svetlobne občutljivosti).

Pametni telefon Samsung S22 Ultra 5G je odličen pomočnik Najzmogljivejši brat S22 serije pametnih telefonov S22 Ultra 5G v Pro načinu snemanja omogoča vse zgoraj našteto, zmore pa še veliko več. Ker morate svetlobno fotografijo posneti v manj kot 30 sekundah, je pomembno, da zanjo naredite načrt prikaza. Boste z lučjo kaj napisali, sporočili, bo oblika izrisala kakšen lik ali boste vse prepustili naključnemu izrisu svetlobnih črt? Pri načrtovanju linij risanja s svetlobo vam bo v pomoč S Pen pisalo. Z njim lahko v aplikaciji Beležke naredite osnutek in ga zvadite do potankosti. Ko boste s končno obliko zadovoljni, le še poiščite primerno ozadje in akcija se lahko začne. Za svetlobno slikanje so najprimernejša odročnejša okolja z malo okoljske svetlobe. Če boste ustvarjali sami, vam bo S Pen pisalo Galaxy S22 Ultra priskočilo na pomoč tudi kot sprožilec kamere.

Tudi če ne boste posebej ustvarjalni, bodo nočne fotografije odlične Vsi trije telefoni S22 serije pametnih telefonov Samsung imajo izredno zmogljive kamere in inovativno funkcijo Nightography, ki omogoča snemanje odličnih fotografij in videov tudi pri slabih svetlobnih pogojih in ponoči. Model Ultra ima kar štiri zadnje kamere: 12MP ultraširokokotno kamero, 108 MP širokokotno kamero, 10 MP telefoto kamero s 3-kratno optično povečavo in 10 MP telefoto kamero z 10-kratno optično povečavo. Sprednja kamera za snemanje sebkov pa ima kar 40 MP. Modela S22 in S22 + pa se ponašata z 12 MP ultraširokotno kamero, 50 MP širokokotno kamero in 10 MP telefoto kamera s 3-kratno optično povečavo na zadnji strani ter 10 MP kamero na sprednji.

Ko boste želeli fotografije pregledati in obdelati, so tu odlični in trpežni zasloni. Največji je pri modelu Ultra, ki meri 17,3 cm (6,8 palcev), S22 + ima 16,65 centimetarski zaslon (6,6 palcev), S22 je sicer najmanjši, a še zdaleč ne majhen, saj meri razkošnih 15,39 cm (6,1 palca). Vsi modeli so opremljeni z zasloni Dynamic AMOLED 2x in vključujejo tehnologijo Vision Booster, ki poskrbi za prilagajanje svetlobe za optimalno gledanje. Okvir je izdelan iz Armor Aluminium – najmočnejšega aluminijastega okvirja Samsung, sprednjo in zadnjo stran pa pokriva Corning Gorilla Glass Victus+. Serija je narejena iz materialov, ki trajajo. Če vas bo slučajno ujela kakšna večerna nevihta, ste lahko brez skrbi, saj so vsi trije telefoni vododporni.

Ne bo vas pustil na cedilu Tudi če boste po zaposlenem dnevu želeli ustvarjati dolgo v noč vas telefoni S22 serije ne bodo pustili na cedilu. Za to bo poskrbela zmogljiva baterija. Pri modelu Ultra ima ta kapaciteto kar 5.000 miliamperov, pri S22 + 4.500, pri S22 pa 3.700 miliamperov. Vsi telefoni omogočajo tudi možnost hitrega polnjenja, tako da lahko v primeru prazne baterije po zelo kratkem času polnjenja že nadaljujete z ustvarjanjem. Da bodo vaš telefon lahko vaš zvesti sopotnik kar nekaj let, so pri podjetju Samsung poskrbeli tudi za podporo z do štirimi generacijami nadgradenj operacijskega sistema Android. Tako bo družina S22 serije ostala vedno v koraku s časom.

