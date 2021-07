Sodišče lahko začne odločanje o vloženi izvršbi za poravnavo obveznosti ustanovitelja do STA

Višje sodišče je zavrnilo pritožbo Slovenske tiskovne agencije na odločitev okrožnega sodišča, s katero to ni sprejelo predlagane začasne odredbe glede izvršbe zaradi neplačanih obveznosti ustanovitelja do STA. S tem so po navedbah STA zdaj ustvarjeni pogoji za začetek pravdnega postopka o vloženi izvršbi.

Višje sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da je izdaja začasne odredbe omejena na zavarovanje nedenarnih terjatev, so pojasnili pri Slovenske tiskovne agencije (STA). Agencija bi morala letos dobiti polovico od skupaj 2,028 milijonov evrov nadomestila za opravljanje javne službe, vladna stran pa je do zdaj zavrnila vse mesečne zahtevke. Agencija je zato vložila izvršbe za poravnavo obveznosti prek sodišča, uspešna pa je tudi pri prodaji mesečne terjatve. Direktor Bojan Veselinovič je ob tem povedal, "da brez tega in donatorske kampanje ZaobSTAnek nikakor ne bi preživeli tega poletja" in dodal, "da STA s polnim zaupanjem v zakonodajo in sodstvo pričakuje jesensko odločitev okrožnega sodišča".

icon-expand Slovenska tiskovna agencija FOTO: Bobo

Danes preneha odločitev višjega sodišča, kar pomeni, pojasnjujejo na STA, da bo v zvezi z vloženo izvršbo zdaj sledil pravdni postopek pred okrožnim sodišče v Ljubljani. To je že v svoji junijski odločitvi v obrazložitvi zapisalo, da "sodišče v okviru preizkusa obstoja verjetnosti terjatve do države pritrjuje STA-ju", pri čemer "temelj za izplačilo predstavlja sedmi protikoronski zakon in sprejeti poslovni načrt STA za letos". Sodnica je takrat še zapisala, da "po presoji sodišča nesklenitev pogodbe ne predstavlja ovire za zakonito izplačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA".

"To je pomembno tudi zaradi tega, ker je v še enem začetem postopku Upravno sodišče minuli teden začasno zadržalo vladno Uredbo o opravljanju javne službe STA. Zaradi tega STA tudi ni mogla podpisati pogodbe, pripravljene na Ukomu, in sicer na podlagi omenjene vladne Uredbe. Vladna stran se je na zadržanje Uredbe pritožila, češ da so Ukomu na ta način vzeta pooblastila za urejanje razmerij z STA. O vsem skupaj bo zdaj odločalo Vrhovno sodišče."