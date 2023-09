Utica za peko kostanja na Prešernovem trgu še vedno brez najemnika

Oba uspešna dražitelja sta že podpisala pogodbi in plačali ponujeni ceni, je za STA danes povedala Andreja Potočnik z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na mestni občini. Zato so ti dve utici danes postavili, v soboto pa v njih lahko začnejo peči in prodajati kostanj, je dejala.

Največ zanimanja je bilo na torkovi dražbi sicer za najem utice na Prešernovem trgu z izklicno ceno 9000 evrov. Med štirimi dražitelji sta šla najvišje zastopnika podjetij Profrut in Bela-Go, z 51.500 evri pa je zmagal direktor Profruta Husnija Hajdarpašić. Potočnikova je povedala, da so na občini pripravili pogodbo tudi za to utico, a je Hajdarpašić ni prišel podpisat, prav tako ni plačal ponujene cene. "Od njega ni glasu, zato smo se odločili, da javno dražbo ponovimo," je povedala.

S tem je Hajderpašić pritrdil tudi drugim dražiteljem, ki so že pred začetkom glasno nasprotovali prisotnosti zastopnika Profruta, ki da je prišel le višat ceno najema.