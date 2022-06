Utopitev drugi najpogostejši vzrok za smrt predšolskih otrok

Ta vikend se je v enem od ljubljanskih kopališč skoraj utopil mlajši otrok, a ga je na srečo opazil reševalec iz vode, ga potegnil na suho in ga oživljal do prihoda reševalcev. Po zadnjih podatkih, ni v smrtni nevarnosti.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) svarijo, da velja utopitev za drugi najpogostejši vzrok za smrtne poškodbe predšolskih otrok. Najbolj ogroženi so otroci od prvega do tretjega leta starosti, ki se največkrat utopijo ali "skoraj" utopijo v bazenu in vodah v naravi. Kot opozarjajo, je zato treba otroka aktivno nadzorovati, kadar je v bližini vode ali v vodi. Majhnega otroka pa je treba imeti ves čas na dosegu roke, saj se lahko utopi že v nekaj centimetrov globoki vode, ne da bi zaklical na pomoč.

Iz bazena odstranimo vse igrače, takoj ko jih nehamo uporabljati. Plavajoče igrače lahko pritegnejo otroka, da se steguje za njimi in pri tem pade v vodo. Prekrivanje bazena z zaščitno prevleko ni učinkovito pri preprečevanju utopitev najmlajših otrok, saj ti poskusijo hoditi po prevleki in lahko ostanejo ujeti pod njo.

Če imamo doma bazen, ga z vseh štirih strani obdamo z ograjo tako, da bo bazen popolnoma ločen od hiše in dvorišča, svetujejo. Ograja naj bo visoka najmanj 130 centimetrov, ima naj samo pokončne letvice, presledek med njimi pa mora biti manjši od 10 centimetrov. Vrata ograje se morajo samodejno zapirati in zaklepati z avtomatsko ključavnico, ki mora biti zunaj dosega otrok.

NIJZ prav tako pojasnjuje, da napihljivi pripomočki za plavanje ne zagotavljajo zaščite pred utopitvijo, prav tako ne znanje plavanja, saj lahko npr. otroku spodrsne in pade v bazen, ob tem z glavo udari ob rob bazena, izgubi zavest in se utopi.

Ob utopitvi lahko rešimo otroku življenje le z znanjem prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja, poudarjajo. "Ne dovolimo, da bi uporaba mobilnega telefona ali kar koli drugega za trenutek preusmerilo našo pozornost od otrok, ki so ob vodi ali v njej. Ne pijemo alkohola pred plavanjem ali vožnjo s čolnom ali takrat, kadar nadzorujemo otroke, ki so v vodi ali ob njej," še opozarjajo.

Prav tako naj otrok v bazenu, jezeru ali morju plava le skupaj z odraslo osebo, ne glede na njegovo znanje plavanja. Napihljivi obroč, rokavčki ali jopič ne zagotavljajo varnosti, zato naj otroci pripomočke za plavanje uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe, ki zna plavati. Otrok se lahko začne učiti plavanja pri štirih letih. Čeprav zna otrok plavati, to ne pomeni, da se ne more utopiti.

Pred skakanjem v vodo preverimo, ali je voda dovolj globoka

Še posebej nevarni so jezera in ribniki, zato je treba otroke ves čas aktivno nadzorovati ob vodi in v njej. Voda ob obrežju jezer in ribnikov je običajno plitva, potem pa se dno strmo spusti, zato lahko otrok hitro izgubi tla pod nogami.

Poleg tega pred skakanjem v vodo skupaj z otrokom preverimo, ali je voda dovolj globoka in kakšno je dno na mestu, kjer bomo skakali. Po priporočilih naj bi bila voda za skakanje globoka vsaj 270 centimetrov. Otroku razložimo, da se je treba skakanja na glavo naučiti, pri čemer roki vedno iztegnemo naprej. Zaradi varnosti naj bo prvi skok v vodo na noge. V motni vodi je nevarno, da ob skoku na glavo udarimo ob dno in si poškodujemo hrbtenico in živčno tkivo hrbtenjače. Posledica take poškodbe je ohromelost udov in telesa od mesta poškodbe navzdol.

Na plovilu pa moramo uporabljati atestirane rešilne jopiče ne glede na dolžino potovanja, velikost čolna ali plavalne sposobnosti. Dojenčka lahko vozimo na plovilu šele takrat, ko je dovolj težek, da uporablja rešilni jopič. Napihljivi pripomočki za plavanje (rokavčki, obroč, jopič) ne morejo nadomestiti rešilnega jopiča. Prav tako na plovilu namesto rešilnega jopiča ne uporabljamo otroškega avtomobilskega sedeža, ker se sedež skupaj z otrokom takoj potopi.