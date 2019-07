Utopitve so drugi najpogostejši vzrok za smrtne poškodbe predšolskih otrok

Na Nijz so pripravili osnovna priporočila za varnost otrok ob bazenu ali vodah v naravi, saj utopitve veljajo za drugi najpogostejši vzrok za smrtne poškodbe predšolskih otrok. Najbolj ogroženi so otroci od 1. do 3. leta starosti, ki se največkrat utopijo ali skoraj utopijo v bazenu in vodah v naravi.

V nedeljo so reševalci v enih od term uspešno oživljali sedemletnega otroka , ki je po spustu s tobogana ostal pod vodo, ko pa so ga rešili iz bazena, ni dihal. Ob začetku poletne sezone so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) tako posvarili, da utopitev velja za drugi najpogostejši vzrok za smrtne poškodbe predšolskih otrok. Najbolj ogroženi so otroci od prvega do tretjega leta starosti, ki se največkrat utopijo ali "skoraj" utopijo v bazenu in vodah v naravi.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Napihljivi obroč, rokavčki ali jopič ne zagotavljajo varnosti In ob tem objavili osnovna varnostna pravila. Med drugim opozarjajo, da je otroka potrebno aktivno nadzorovati, kadar je v bližini vode ali v vodi. Majhnega otroka pa je potrebno imeti ves čas na dosegu roke, saj se lahko utopi že v nekaj centimetrih vode, ne da bi zaklical na pomoč. Prav tako naj otrok v bazenu, jezeru ali morju plava le skupaj z odraslo osebo, ne glede na njegovo znanje plavanja. Napihljivi obroč, rokavčki ali jopič ne zagotavljajo varnosti, zato naj otroci pripomočke za plavanje uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe, ki zna plavati. Otrok se lahko začne učiti plavanja v starosti 4 let. Vpišemo ga lahko v plavalni tečaj in se mu pridružimo, če smo tudi sami neplavalci. Čeprav zna otrok plavati, to ne pomeni, da se ne more utopiti. V primeru utopitve lahko rešimo otroku življenje le z znanjem prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja. Čimprej se udeležimo tečaja prve pomoči, da bomo znali pomagati svojemu otroku. "Ne dovolimo, da nam uporaba mobilnega telefona ali karkoli drugega niti za trenutek ne preusmeri pozornosti od otrok, ki so ob vodi ali v njej. Ne pijemo alkohola pred plavanjem, vožnjo s čolnom ali kadar nadzorujemo otroke, ki so v vodi ali ob njej," še opozarjajo.

Otrok naj plava le skupaj z odraslo osebo. FOTO: Dreamstime