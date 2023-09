Utrinki dobrodelne tekme: morje lučk, navihani otroci in 'tisti' trenutek

Kaj bi bilo lahko pomembneje od tistega največjega srca Slovenije? No, najbrž nič. Konec tekme in razglašen rezultat na zelenici v Stožicah ni prinesel tudi konca napetosti. Pričakovanje se je celo še stopnjevalo, ko so minevale zadnje minute do razglasitve končnega zbranega zneska za žrtve poplav.

In koliko smo torej naposled zbrali? Znesek zdaj zagotovo pozna že celotna Slovenija, prav tako tudi marsikdo v tujini. Poslana SMS-sporočila, kliki na QR-kodo, kupljene karte (niti ena ni bila podarjena) in sredstva donatorjev so naposled dobrodelni števec zavrteli do rekordnega zneska. S skupnimi močmi smo zbrali kar 3.512.031,34 evra.

"Hvaležni smo vsem prostovoljcem, ki so prišli v Črno. Hvaležni za vsake roke in vsak stroj. Za vso dobrodelnost, ki je prisotna tudi tukaj," pa je županja še pred tekmo povedala pred Stožicami. Tam se je zahvalila tudi vsem nogometašem, ki so se odzvali povabilu Čeferina in prišli v Slovenijo. "S tem so izkazali spoštovanje do nas, občin, ki smo bile v tej ujmi zelo oškodovane in poplavljene. Pokazali so srčnost, ki se izkazuje tudi danes. Poklon vsem, ki organizirajo kar koli, kar nam lahko pomaga."

Danes je stanje v Črni na Koroškem sicer drugačno, kot je bilo 4. avgusta, a pred njimi je še veliko dela. Lesjakova je povedala, da še vedno potrebujejo težko mehanizacijo, na vlado pa apelira, naj poskrbi, da bodo imeli končno tudi njihovi zaselki signal in dostop do interneta.

Odziv ljudi, ki so zapolnili celotne Stožice, je ni presenetil. "Že takoj po poplavah je v naš kraj vsak dan prihajalo 500 prostovoljcev. Vem, da smo Slovenci srčni ljudje. Tudi mladina je pokazala veliko naklonjenost do vseh, ki trpijo. Pokazali so, da jim je treba samo zaupati, oni pa bodo naredili vse in pomagali vsem, ki pomoč potrebujejo," je dejala.

Z množico se je pozneje pomaknila na tribune in čakala na začetek spektakla. Na zelenico so stopile dolgo pričakovane legende, med njimi Luis Figo , Gianluigi Buffon , Mario Mandžukić , Andrej Ševčenko , Paolo Maldini , Zvonimir Boban , Javier Zanetti , Eric Abidal , Predrag Mijatović , Vladimir Šmicer , Nemanja Vidić , David James , Giorgos Karagounis , Mikael Silvestre in številni drugi.

A še bolj ganljivo je bilo, da so nogometaše na stadion pospremili otroci iz mengeškega vrtca. Prav tisti, ki so jim v času poplav na pomoč priskočili pogumni gasilci in jih prek narasle vode ponesli na varno. Ker pa je imel eden od dečkov poškodovano nogo, ga je nekdanji angleški nogometaš David Benjamin James do sredine stadiona ponesel kar v naročju ter ga vse do začetka tekme tam tudi držal.

In nato je prišel najglasnejši trenutek večera. Stožice so eksplodirale! Prišel je namreč kdo drug kot sam Zlatan Ibrahimović – skriti gost in presenečenje večera.

Ostali otroci so namreč tradicionalno stali pred nogometaši. A tudi to je pripeljalo do ljubkih trenutkov, ki so na obraz marsikoga priklicali širok nasmeh. Otroci so veselo mahali ob nogometnih legendah, še posebej pa je s svojim veseljem nasmejala poskočna trojica malčkov.

In kaj je priljubljeni nogometaš povedal med tekmo? No, tudi to, da takšne reakcije množice ni pričakoval. "Bil sem vesel in ponosen. To je prvič, da sem na zelenico stopil po svoji upokojitvi in počutil sem se resnično sprejetega," je povedal.

Ob tem je poudaril, da je njegov namen v Stožicah predvsem to, da po tako tragičnem dogodku, ki se je avgusta zgodil v Sloveniji, ljudem prinese nekaj ljubezni in veselja. "Tu sem zato, da vas podprem," je dejal nogometaš, ki ima tudi sam za seboj težko zgodbo. Ljudem je dejal, da morajo biti močni in se boriti za to, kar želijo, prav tako pa, da morajo v takšnih trenutkih stopiti skupaj. "Ljudje bodo pomagali," je zagotovil ter se za konec zahvalil v domačem jeziku: "Hvala puno!"