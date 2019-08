Utrinkov bo to noč največ, a bo spektakel kvarila luna

V Evropi so Perzeidi znani kot solze svetega Lovrenca, saj se pojav dogaja v času, ko goduje sveti Lovrenc, to je 10. avgusta.

Perzeidi ali solze svetega Lovrenca

Perzeidi so meteorski roj, ki navidezno izhaja iz ozvezdja Perzej in človeško pozornost privablja že več kot 2000 let. So posledica prašnih delcev, ki jih ob bližnjem srečanju s Soncem za seboj pušča komet Swift-Tuttle. To telo je sestavljeno iz kamenja in ledu ter ima premer okoli 26 kilometrov, kar je precej več, kot naj bi imel asteroid, ki je na prehodu iz krede v terciar povzročil izginotje dinozavrov. Njegova obhodna doba okoli Sonca je 133 let. Ko komet pride v bližino Sonca, začne led izparevati in ob tem se sproščajo manjši delci, ki jih vidimo kot kometov rep. Večina prašnih delcev v oblaku, ki daje meteorski roj Perzeidov, je starih okoli 1000 let. Obstaja pa tudi mlajši in svetlejši pramen prahu, ki je iz kometa izparel leta 1862. Na te delce prahu nato enkrat letno naleti Zemlja, ko prečka kometovo tirnico.

Perzeidi veljajo za najhitrejše in najsvetlejše meteorje, saj večji del neba prepotujejo v manj kot sekundi. V Zemljino atmosfero vstopajo s hitrostjo okoli 200 tisoč kilometrov na uro, vendar Zemlji kljub temu ne predstavljajo nevarnosti, saj večinoma zgorijo vsaj 90 kilometrov nad njenim površjem, lahko pa povzročijo težave satelitom. Ker se pojavljajo v nočeh okoli 10. avgusta, ko goduje sveti Lovrenc, so poznani tudi kot solze svetega Lovrenca. Perzeidi so znani po številnih svetlih meteorjih, ki jih imenujemo bolidi. Ti dosežejo ali celo presežejo svetlost Venere in jim tudi umetna svetloba ne pride do živega. Ker gre za večje kamne, za seboj pustijo dolgo sled zelenkastih ali modrikastih odtenkov, ki lahko ostane vidna še nekaj minut.

Meteorji so najlepše vidni tik pred jutranjim svitom in jih je najbolje opazovati v naravi, daleč stran od mestnih luči. Opazovalni prostor naj bo torej zunaj mestnih središč in naj omogoča pogled na čim večji del neba. Največ meteorjev bomo opazili, če bomo svoj pogled usmerili proti severnemu delu neba, upoštevajte pa tudi, da oči potrebujejo okoli 30 minut, da se navadijo na temo.

Vremenska napoved za danes je ugodna, vreme bo jasno in toplo, popoldne bo na zahodu naraščala koprenasta oblačnost. V torek bo spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji, piše na spletni strani Agencije RS za okolje.