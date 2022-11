Utrip na voliščih na referendumsko nedeljo

Bili smo na volišču v Zbiljah, malo pred deseto uro zjutraj. Odločitev, kot pravijo volivci, je bila lahka. "Gledala sem vse možnosti, ampak sem se že odločila sama pri sebi – glede na trenutno situacijo," pravi ena izmed volivk.

In drugo volišče – v Ljubljani. Večinoma so se, kot so nam povedali volivci, odločili, da bodo odločali o vseh treh zakonih, in tako so v roke prejeli tri listke. Tretja lokacija – ljubljansko volišče omnia, nekateri so prišli z najmlajšimi: "Nekako jim želimo ustvariti prvo izkušnjo," povedo.

Drugi so pripeljali starše, ki danes niso mogli oddati svojega glasu v domačem kraju. "Vemo, da je to naša dolžnost," se zavedajo volivci.