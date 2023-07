Utrujen voznik cisterne vijugal po cesti, prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo

Voznik tovornega vozila - cisterne hrvaških registrskih oznak je vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu, so sporočili iz PPP Novo mesto. Odzvali so se na obvestilo, kršitelja izsledili in ustavili.

Med postopkom so ugotovili, da je voznik prekoračil dovoljeni čas vožnje, saj ni upošteval predpisanih odmorov in počitkov, na vozilu pa so bile nameščene neustrezne pnevmatike. Utrujenega voznika so izločili iz prometa in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Vzeli so mu tudi dokumente in zaradi kršitev izrekli globo v višini 1380 evrov. Zaradi kršitev bodo izrekli globo v višini 4660 odgovorni osebi pravne osebe.