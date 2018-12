'Utrujena in izčrpana': zdravniki imajo vse manj časa za bolnika

Da je v slovenskem zdravstvu preveč birokracije, ki uničuje odnos med zdravnikom in njegovim pacientom, mnogi opozarjajo že več let. Da ima zdravnik vse manj časa za bolnika, ker se ukvarja z vse več birokracije, opozarjajo tudi pri Zdravniški zbornici Slovenije. Mladi zdravniki Slovenija pa opozarjajo, da so prisiljeni opravljati preglede kot po 'tekočem traku'.

Na to je v svojem zapisu na družbenem omrežju Facebook opozorila tudi zdravnica Staška Kocjančič po napornem delovnem dnevu, ko je njeno ambulanto obiskalo "nekaj čez 100 ljudi": "Prihajali so zaradi smrkavih noskov, kašlja, depresije, pokazat izvide, eni tudi zaradi hujših težav. Ni me motilo, da so prišli. Niti me ni motilo, da je bila čakalnica nabito polna tako ljudi kot njihovih bacilov in virusov," pravi in dodaja, da ima svoj poklic rada, ga rada opravlja.

Svoje jeze tako ne stresa na bolnike, temveč na sistem, ki jo "sili, da se več niti ne morem sočutno nasmehniti bolnici, ki v solzah išče tolažbo pri meni. Pa ne za to, ker mi ni težko zanjo, ampak zato ker sem danes to storila tolikokrat, da več ne morem. Ne čutim več. Ne njihovega strahu, ne bolečine, ne nezadovoljstva, samo utrujenost."

In kje vidi največjo težavo? V vedno večji birokraciji in ukvarjanju s papirji: "In ko si lomim glavo, ali je bolniku XY bližja fizioterapija v Lendavi ali Radencih, ko razlagam gospe, ki je zaključila s kemoterapijo, da ji sedaj za kontrolo več ne pripada prevoz z reševalnim vozilom do Ljubljane, se sama sebi zdim totalno nekoristna. Kot da sprašujem blagajničarko, kdaj moram plačati zavarovanje za avto."

Dodaja, da ima zdravnik vedno manj časa za ljudi, ki "potrebujejo, da jih nekdo sliši, razume in pomaga. In to nam zdravnikom jemlje naš sistem".