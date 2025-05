Utrujenost ni vedno fizična – tudi odnosi lahko močno izčrpajo

Kot so v objavi na spletni strani zapisali na njihovi novomeški območni enoti, so prekomerna obremenitev in težki pogoji zelo pomembni dejavniki, ki vodijo v izgorelost, a niso edini. "Zelo pomembne so tudi naše interpretacije, razmišljanja in vrednote. Če verjamemo, da moramo vse narediti perfektno in da je le popolno dovolj dobro, da moramo biti vedno na razpolago, da je vedno potrebno dati vse od sebe, da je treba delati več kot ostali in podobno, smo na dobri poti k izgorelosti," so pojasnili.

Opozorili so, da je počitek prav tako pomemben del vsake aktivnosti in da si ga je treba po vsakem napornem delu privoščiti brez občutka krivde. Izčrpavajo pa nas lahko tudi odnosi, v katerih se moramo ves čas preveč truditi, prilagajati ali opravičevati. Močno obremenilni so lahko tudi nepristni odnosi, v katerih je veliko pretvarjanja in lažnega dobrikanja. Tudi pretiravanje s športnimi aktivnostmi, ki nas izčrpavajo namesto da bi nas sprostile in krepile naše zdravje, lahko močno prispeva k izgorevanju, so posvarili.