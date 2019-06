UV-indeks bo v naslednjih dneh zelo visok, sonce nas lahko opeče prej kot v 20 minutah

Smo v delu leta, ko je sonce najvišje na nebu in svetel del dneva najdaljši. Predvsem sredi dneva pride do tal veliko škodljivega ultravijoličnega sevanja, ki povzroča staranje kože in opekline, lahko povzroči tudi nastanek kožnega raka. Pred soncem se je treba dobro zaščiti, saj nam lahko opekline povzroči že v zelo kratkem času.

Od Sonca prihaja do Zemlje svetloba različnih valovnih dolžin. Sonce najmočneje seva v območju vidnega dela svetlobe, precej elektromagnetnega valovanja pride do nas v obliki infrardeče svetlobe z daljšo valovno dolžino, še najmanj je za nas škodljivega ultravijoličnega sevanja z najkrajšo valovno dolžino. UV-sevanje ima namreč največjo energijo, zaradi tega ker ima to valovanje najvišjo frekvenco.

Stratosfera prepusti večino UVA žarkov in majhen del UVB žarkov. FOTO: POP TV

Do tal pridejo v glavnem le UVA-žarki Ultravijolično svetlobo delimo na UVA-, UVB- in UVC-žarke. Največjo energijo in s tem največjo nevarnost za organizme predstavljajo UVC-žarki, ki na srečo ne pridejo do površja Zemlje. Ustavijo jih atomi kisika v stratosferi, ki se nahaja od nekje 20 do 50 kilometrov nad površjem Zemlje. UVC-žarki povzročajo razpad dvoatomnih molekul kisika, ki se nato vežejo v triatomne molekule kisika oziroma v ozon. V stratosferi se ustavi še velika večina UVB-žarkov, za kar poskrbi prav ozon, ki je ključen za obstoj življenja na Zemlji. Majhen del teh škodljivih žarkov, ki povzročajo opekline kože, vseeno pride do tal. UVA-žarki večinoma nemoteno pridejo do tal, vendar za nas niso zelo nevarni, povzročajo namreč porjavelost in staranje kože.

Pri vrednosti UV indeksa nad 7 uporabimo vsa zaščitna sredstva, nad vrednostjo 9 se je najbolje umakniti v senco. FOTO: Shutterstock

Kaj je UV-indeks? Z UV-indeksom merimo vpliv ultravijoličnega sevanja na organizme. V naših krajih indeks zavzema vrednosti med 0 in 10, spreminja se z letnimi časi ter časom v dnevu. Najvišji je junija in julija med 12. in 14. uro, močno pa je odvisen tudi od geografske širine in nadmorske višine. Vrednost UV-indeksa 6 pomeni, da nam sonce povzroči opekline po 30 minutah izpostavljenosti brez zaščite. Vrednost 3 pomeni, da nezaščiteno kožo sonce opeče v 60 minutah, pri vrednosti 12 le v 15 minutah.

Med 12. in 14. uro nas sonce lahko opeče prej kot v 20 minutah. FOTO: POP TV

Kako se UV-indeks spreminja čez dan? V tem delu leta UV-indeks ob jasnem vremenu po nižinah sredi dneva doseže vrednost okoli 10. Ponoči je seveda vrednost indeksa 0, po sončnem vzhodu se začne počasi višati in ob 9. uri doseže vrednost 3. Potem indeks začne hitro naraščati, ob 11. uri znaša že skoraj osem in sonce nas lahko opeče v dobrih 20 minutah. Ob 13. uri, ko je sonce po poletnem času najvišje, ima vrednost 10 in sonce nas lahko opeče že prej kot v 20 minutah. Indeks popoldne hitro pada in ob 17. uri znaša le še 3.

Vrednosti UV indeksa so v gorah višje kot po nižinah, snežna odeja lahko podvoji dozo sevanja. FOTO: POP TV