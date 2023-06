Poleg tega, da prekomerno izpostavljanje soncu oziroma UV žarkom povzroči poškodbe kože, ki lahko pripeljejo celo do kožnega raka, pa UV žarki tudi močno starajo kožo, povzročajo pigmentne madeže in gube. Kako se torej obnašati na poletnem soncu, koliko zaščitne kreme je dovolj in kako kožo pripravimo na poletje, pa v prispevku z avtoricama knjige Živjo, lepa koža, prvega slovenskega vodnika do bolj zdrave in sijoče kože.