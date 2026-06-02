Slovenija

Matoz za avtocestno policijo in ločene plačilne sisteme

Ljubljana, 02. 06. 2026 14.31 pred 15 minutami 6 min branja 127

Avtor:
STA N.L. +1
Franci Matoz

Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matoz je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom DZ. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo osem članov odbora DZ za notranje zadeve in javno upravo, proti je bilo šest članov. Napovedal je sicer redefinicijo kriminalistične policije, ponovno uvedbo avtocestne policije, zavračanje migrantov in ločene plačne sisteme za več poklicev. Posebno pozornost bo namenil ničelni toleranci do korupcije, pri tem pa bodo sodelovali z novim organom Skok, ki "bo v kratkem ustanovljen".

Kandidat za ministra Franci Matoz je v predstavitvi pred odborom DZ za notranje zadeve in javno upravo izpostavil kadrovsko podhranjenost policije. Zavzel se je za nadgradnjo kariernega sistema policistov. Hkrati pa je poudaril, da bo treba "urediti ločen plačni sistem za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialnovarstvene storitve, medtem ko lahko enoten plačni sistem ostane samo na administrativni ravni dela javnega sektorja". 

Je pa kasneje še dejal, da je treba reformo plačnega sistema v javnem sektorju dokončati s "krepitvijo stimulativnega dela, vezanega na uspešnost".

NPU po oceni Matoza premalo izkoriščen, saj ni dosegel svojega namena

Izpostavil je tudi pomen razvijanja vodstvenega kadra v policiji, vključno z zagotovitvijo denarja za dodatna izobraževanja. "Navedenih ukrepov ni moč izpeljati čez noč, si bom pa prizadeval, da bodo z jasno določenimi cilji realizirani v čim krajšem času," se je zavezal Matoz.

Prepričan je, da je treba "redefinirati obstoječo organiziranost uprave kriminalistične policije", kjer deluje tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Proces preiskovanja kaznivih dejanj mora po njegovih besedah temeljiti na regionalizaciji kriminalistične policije, s čimer bi z obstoječim številom kriminalistov povečali učinkovitost.

Matoz, sicer dolgoletni odvetnik predsednika vlade Janeza Janše, je ocenil, da je NPU ob kadrovskih kapacitetah, ki jih ima, premalo izkoriščen. Hkrati ima poseben položaj v hierarhičnem ustroju policije, vendar meni, da ni dosegel svojega namena. Kot je dejal, je treba "redefinirati obstoječe pristojnosti NPU in njegovo diskrecijsko pravico za prevzem preiskave".

Proti korupciji s Skokom

Verjetni bodoči minister in nekdanji miličnik Matoz bo posebno pozornost namenil "ničelni toleranci do korupcije in prioritetni obravnavi korupcijskih kaznivih dejanj ter do gospodarske in organizirane kriminalitete". Dejal je, da bodo pri tem sodelovali z novim organom Skok, ki "bo v kratkem ustanovljen".

Izpostavil je, "da nezakonito pridobljeno premoženje krepi organiziran kriminal in korupcijo, kar slabi zaupanje v pravno državo, povečuje pa socialno neenakost, vse pa to vodi do povečanega splošnega nezadovoljstva v družbi".

Takojšnja pogajanja s Policijo in ponovna uvedba avtocestne policije

Matoz, ki je poudaril, da bo razmerja med svojim delom in delom generalnega direktorja policije "v času svojega mandata strogo spoštoval", je še dejal, da se bo začel takoj pogajati s policisti, ki so pred volitvami napovedali stavko. Meni še, da je treba policijo razbremeniti nepotrebnih birokratskih postopkov.

Spomnil je, da koalicijska pogodba ponovno uvaja avtocestno policijo, za katero je ocenil, da bo prispevala k sistematičnemu vzpostavljanju reda na cestah, izboljšanju pretočnosti prometa in prometni varnosti.

Migrantska politika

Nemudoma bodo pristopili k izvajanju pakta o migracijah in azilu. Posebno pozornost bodo namenili nezakonitim migracijam. "Dosledno bomo zavračali migrante, ki niso begunci in ki v Slovenijo ne vstopajo iz nevarnih držav," je dejal Matoz.

Romska problematika

Nazadnje se je dotaknil romskega vprašanja, kjer je napovedal nujno potrebo po večji prisotnosti policistov na terenu. Zavzel se je odpravo številnih anomalij v t. i. Šutarjevem zakonu, denimo nedomišljeni ureditvi prekrškovnih postopkov.

Matoz je napovedal, da bo ob nastopu funkcije takoj preveril smotrnost služb in delovnih mest na dosedanjem ministrstvu za notranje zadeve in ministrstvu za javno upravo, ki ju bodo pod novo vlado združili v en resor. Vendar to po Matozovih besedah ne pomeni, da se bodo "obstoječe službe iz dosedanjih resorjev zgolj prenesle v nespremenjeni obliki". Zavzel se je za vitko in učinkovito ministrstvo, kar pomeni, da bodo določena delovna mesta, če bo treba, ukinjena zaradi podvajanja.

"Javna uprava je servis državljanov in gospodarstva, ne more biti sama sebi namen," je poudaril Matoz, za katerega bo to temeljno izhodišče pri urejanju resorja. Upravo je treba preoblikovati v učinkovito, pregledno in odzivno institucijo, je izpostavil.

Pripravili bodo program racionalizacije za celoten sektor države, vključno s predlogom racionalizacije pri obstoju organizacij in delovanju institucij, ki nimajo neposredne podlage za ustanovitev v ustavi. Treba je tudi urediti decentralizacijo in začeti postopke za ustanovitev pokrajin.

Preberi še Kirbiš Rojsovi in Kajzerju brez glasu proti zelena luč pristojnih odborov

Black Cube

Poslanca iz vrst SDS Žana Mahniča je zanimalo, kako bo Matoz ravnal v primeru afere Black Cube. Matoz je pri tem zagotovil, da so razmerja med ministrom za notranje zadeve in generalnim direktorjem policije jasno zakonsko definirana, prav tako med ministrstvom in policijo. "To bom strogo spoštoval. Minister lahko daje usmeritve policiji, ne sme pa se vmešavati v konkretne policijske postopke," je izpostavil. Kot pravi, sicer ni seznanjen s konkretnimi dejstvi, se mu pa zdi, da se zadeva Black Cube ne preiskuje dovolj hitro.

Mahniča je še zanimalo, kako bo policija ravnala ob morebitnih protestih. Ob tem je izrazil pričakovanje do dviga ugleda poklica policista in s tem zaupanja javnosti v policijo. Glede ugleda policistov se je Matoz strinjal, da ga je treba povrniti, "ne moremo dovoliti, da se policisti bojijo uporabiti pooblastila zaradi medijskih pritiskov, nerazumevanja vodstvenega kadra". Zagotovil je, da bodo imeli policisti popolno podporo in zaščito, če bodo ravnali zakonito in strokovno pravilno.

Glede ravnanja policije v času morebitnih protestov pa Matoz meni, da je izražanje stališč na protestih dovoljeno do meje, ko pride do ogrožanja pravic drugih. "Če je to vprašanje šlo v smeri uporabe prisilnih sredstev, ki kažejo na vodne tope, zagotavljam, da je to stvar policije, ki bo jasno in strokovno ocenila, katera prisilna sredstva bo uporabila," je navedel. Matoz si sicer želi, da protestov ne bi bilo, prav tako ni pristaš uporabe prisilnih sredstev.

Poslanka iz vrst Svobode Janja Sluga je spomnila, da je Matoz zastopal Janšo in nekatere druge vidne člane SDS v postopkih pred sodišči. Tako Sluga predloga za Matozovo kandidaturo ne vidi kot nagrado za preteklo delo, ampak "bolj v smislu opravljanja nove storitve za mandatarja", ki jo bodo zdaj plačali davkoplačevalci. Glede napovedi o ureditvi ločenih plačnih sistemov za nekatere vrste poklicev pa jo je zanimalo, katerih težav ni mogoče rešiti v okviru enotnega plačnega sistema in kakšne so pričakovane ocene javno finančnih stroškov.

Matoz je odgovoril, da strokovnih podlag in izračunov nima, to bo sledilo ob pripravi spremembe zakona, je napovedal. Zaveda se, da je težko najti konsenz v enotnem plačnem sistemu, meni pa, da so nekatere skupine nepravično ovrednotene.

Osem članov odbora za, šest proti

Člani odbora so nato glasovali o ustreznosti kandidata, čeprav je poslanka Svobode Lena Grgurevič kandidatu želela postaviti nova vprašanja. Predsednik odbora Mahnič je kljub temu prešel na glasovanje, pri tem pa dejal, da Grgurevičeva ni članica odbora.

Matoz je zaslišanje pred pristojnim odborom DZ uspešno prestal. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo osem članov odbora DZ za notranje zadeve in javno upravo, proti je bilo šest članov. 

V izjavi za medije po potrditvi je dejal, da se o menjavi generalnega direktorja Policije še ni odločil. "Ko bom zadosti ocenil možne kandidate, se bom tudi odločil za menjavo," je dejal.

Poglavja:
Na vrh NPU Skok Avtocestna policija Migranti Romi Black Cube Glasovanje
Franci Matoz policija plačni sistem avtocestna policija migranti

Priporoča
KOMENTARJI127

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RDPESA
02. 06. 2026 16.32
Ustanavlja politično policijo..
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
02. 06. 2026 16.32
Avtocestna policija je nesmislena, najbolj proti so pa ljubljanski skircarji pa pešadija...
Odgovori
0 0
GAYPROPAGANDA
02. 06. 2026 16.32
Boj proti korupciji s strani osebe ki zastopa kriminalce in je med drugim tudi odvetnik predsednika vlade! To ni etično!
Odgovori
0 0
Vesela Jasna
02. 06. 2026 16.31
Ko bo Janez spet na sodišču, ga bo zagovarjal kar notranji minister.😂😂😂 Tega se niti Lukašenko ne gre. Kakšna karikatura od države je Slovenija. Burkina Faso🍌🦧🍌
Odgovori
0 0
spermi?
02. 06. 2026 16.30
Esdesovci prhajajo jaz pa za štiri leta odhajam meni že ne vladal diktator šuvinist nacionalist , spet bo vas štiri leta policijo nad vami pošiljal prav vam bodi .
Odgovori
+0
1 1
ap100
02. 06. 2026 16.30
množično uživanje pomirjeval in aktivnega oglja pa bo - golobnjak
Odgovori
0 0
GAYPROPAGANDA
02. 06. 2026 16.28
"ločene plačne sisteme za več poklicev".................verjetno zdravstvo prvo! Takšne so želje FIDESa! To bodo stavke drugih poklicev!
Odgovori
+2
2 0
ce.ce
02. 06. 2026 16.28
mu je botox popustu
Odgovori
+3
3 0
daiči
02. 06. 2026 16.28
Bravo g. Matoz.
Odgovori
-1
0 1
daiči
02. 06. 2026 16.29
Majo pa dva bmwja m5 ze odprej tko d stroska nebo vec
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
02. 06. 2026 16.27
Čeferin je o njem povedal vse,kar morate vedeti.
Odgovori
-2
1 3
BrezPitt
02. 06. 2026 16.26
Avtocestna policija, pa naj ustanovijo vaško policijo, ki bodo preverjali kdo je proti oblasti, farško policijo, da bodo preverjali kdo ne daje prispevkov,...
Odgovori
+0
1 1
Castrum
02. 06. 2026 16.26
Čimprej naj se ustanovi SKOK. Potem pa delat na polno, obtožnice vlagat v par mesecih, ne pa ko sedaj v petih letih. Ter seveda celotne postopke zaključevat v par letih, ne pa v 20ih letih kot je to praksa sedaj
Odgovori
+1
1 0
piu
02. 06. 2026 16.24
Veseli nas, da Golub in Tina odhajata......Z lažmi se ne vodi država.....
Odgovori
-2
1 3
x2f3y1q0đ5
02. 06. 2026 16.19
Kako bo AC policija preprečila, da se ljudje ne bodo na AC vključevali v napačno stran??? Obstajajo rešitve, ampak niso profitabilne državi, kar je čisti dokaz, da dejansko nikogar ne briga za varnost državljanov. Lahko pa samo dam en predlog, zapornica, ki se odpre samo kadar pripelješ po izvozu AC, v nasportno smer pa je zaprta... Ni bolj brezvezne smrti, kakor da se ljudje vozijo v napačno smer. Bili smo priča dvem takšnim nesrečam v zadnjem tednu, pa nikogar sploh niti malo ne briga, če ni stvar profitabilna.
Odgovori
+3
4 1
to je kr neki
02. 06. 2026 16.27
predvsem bo preprecila, da bi se kamioni prehitevali!
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
02. 06. 2026 16.28
Pa daj no, sveti Peter ne more preprečit, da se nekdo v narobno stran vključi. A če je AC policija morajo na vsake uvozu stat ali kaj? Gre se za to, da lovijo divjake, nestrpneže ki se na riti popajo, razne kombije z črnimi šajbami in tovornjake z gumami na dratih!
Odgovori
0 0
nutrio
02. 06. 2026 16.18
Zdaj bodo ustavili vse norce, ki vozijo nasproti. In pustili unega, ki vozi normalno.
Odgovori
-2
1 3
Krma
02. 06. 2026 16.15
Čestitke Franci
Odgovori
-2
8 10
Spark
02. 06. 2026 16.14
Jasno,avtocestna policija bi morala biti povsod,kdo bo ustavil te norce za volani..
Odgovori
+1
3 2
luckyss.1
02. 06. 2026 16.13
Če je kdo primeren za notranjega ministra potem je to FRANCI MATOZ.
Odgovori
-6
5 11
luckyss.1
02. 06. 2026 16.13
Šolanje: Zaključil je kadetsko šolo za miličnike v Tacnu.Kozina
Odgovori
+3
7 4
luckyss.1
02. 06. 2026 16.13
Po šolanju je začel delati kot pomočnik komandirja na policijski postaji na Kozini.Koper
Odgovori
+3
4 1
luckyss.1
02. 06. 2026 16.13
: Leta 1992 je postal komandir Postaje prometne policije Koper.
Odgovori
+1
2 1
luckyss.1
02. 06. 2026 16.13
Osamosvojitvena vojna: Kot policist je aktivno sodeloval v vojni za osamosvojitev Slovenije.
Odgovori
-1
2 3
luckyss.1
02. 06. 2026 16.14
Prehod med odvetnike: Ob delu je študiral pravo, diplomiral in se leta 1996 podal v odvetniške vode
Odgovori
+2
3 1
to je kr neki
02. 06. 2026 16.28
a ti veš kaj moraš narediti, če hočeš biti odvetnik?
Odgovori
0 0
Svetec 2021
02. 06. 2026 16.12
Končno bodo BMW spet na Avtocestah.......sedaj pa se ne bo vodstvo postaj vozilo na malico z njimi......Matoz naredi že enkrat red!
Odgovori
-5
1 6
Yoda
02. 06. 2026 16.11
Po navedbah srbskega ministra za človekove in manjšinske pravice Dema Beriše Srbija začenja pogovore s Slovenijo o priznanju srbske narodne skupnosti kot manjšine v Sloveniji. Na obisk v Beograd 16. junija potuje predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
Odgovori
+4
4 0
