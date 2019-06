Kot kaže, uvedbe enotnih embalaž tobačnih izdelkov še ne bo, je razlog lobiranje?

Skupina 38 poslancev je v parlamentarni postopek vložila predlog sprememb zakona, s katerim bi poenotenje embalaže tobačnih izdelkov preložili na leto 2023. Dnevnik poroča o lobiranju japonskega podjetja Japan Tobacco International, obstajajo pa nasprotujoča si mnenja o dejanski učinkovitosti poenotenja embalaž tobačnih izdelkov.

Skupina 38 poslancev je v ponedeljek po hitrem postopku v parlamentarni postopek vložila predlog sprememb zakona, s katerim bi za tri leta preložili poenotenje embalaže tobačnih izdelkov. Predlagatelji sprememb zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, pod njim je prvopodpisani poslanec NSi Jernej Vrtovec, predlagajo predvsem preložitev uvedbe enotne embalaže iz leta 2020 na leto 2023. Predvidevajo tudi ustanovitev sklada, prek katerega bi se trošarine iz prodaje tobačnih izdelkov namenile za programe preprečevanja kajenja.

Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) zaradi kajenja vsako leto umre od sedem do osem milijonov ljudi.

Po navedbah predlagateljev je Slovenija v tem ukrepu osamljena. Opozarjajo tudi, da enotna embalaža ne zmanjšuje uporabe tobaka, povečuje pa uporabo ponarejenih izdelkov, tihotapstvo in zmanjšuje trošarinske prihodke. Opozorili so na morebitno zmanjšanje prihodkov iz prodaje tobačnih izdelkov v obmejnih in tranzitnih prodajalnah. Inštitut Utrip je predstavil rezultate francoskih znanstvenih raziskav o vplivu enotne embalaže na zmanjševanje kajenja. Francozi so namreč ugotovili, da je zaradi enotne embalaže in višje cene v Franciji v zadnjih dveh letih od uvedbe ukrepa za 1,6 milijona manj kadilcev. Lobiranje podjetja Japan Tobacco International Spomnimo, leta 2017 je državni zbor na predlog zdravstvene ministrice Milojke Kolar Celarc sprejel predlog, da bodo od januarja leta 2020 vse embalaže tobačnih izdelkov enake, torej brez poudarjanja blagovnih znamk. Ministrstvo za zdravje je odločilo, da bodo škatlice zelenorjave barve z oznako pantone 448c. Slikovna in besedna zdravstvena opozorila bi ostala, blagovna znamka pa bi bila zapisana samo enkrat v predpisani pisavi. Dnevnik poroča o domnevnem lobiranju japonskega podjetja Japan Tobacco International – vodja poslancev SMC Igor Zorčič je dejal: "Nima smisla slepomišiti, oni so nam pripravili podatke."

Na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), kjer beležijo lobistične stike, je razvidno, da je januarja in marca prišlo do več lobističnih stikov predstavnikov podjetja JTI v državnem zboru, ni pa jasno, kdo se je sestal s kom, poroča Dnevnik. Po informacijah časnika je poslance obiskal Jernej Pavlin, ki je pred tem skrbel za stike z javnostmi v SDS, zdaj pa to delo opravlja v japonskem podjetju JTI. Prvopodpisani poslanec NSi pod predlogom spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov Jernej Vrtovecje dejal, da Pavlina sicer pozna še iz podmladka stranke krščanskih demokratov, a da nanj ni vplival. Pomembno vlogo je po poročanju Dnevnikaigral tudi Gregor Krajc, ki je bil do februarja letos vodja kabineta Mira Cerarja, sedaj pa dela za ameriško tobačno podjetje Philip Morris International. Na ministrstvu za zdravje vztrajajo, da je enotna embalaža potreben ukrep. Inštitut Libertas: 'Če DZ ne bo spremenil zakona, bo Slovenija izoliran otok' Anže Šarabon iz Inštituta Libertas pravi, da so na inštitutu prepričani, da morajo regulatorne ureditve usmerjati dejstva, ne čustva, in da je državljane treba obravnavati kot odrasle, ne otroke. "Pri spremembi zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ne gre za vprašanje za ali proti tobaku in tobačnim izdelkom. Tukaj gre za zaščito slovenskih gospodarskih interesov in javnih financ," izpostavlja Šarabon. Poudarja, da bi Slovenija več denarja morala nameniti preventivi in programom za opuščanje kajenja, saj je leta 2018 od 424,1 milijonov evrov trošarinskih prihodkov od tobačnih izdelkov za to namenila zgolj 0,2 odstotka, medtem ko naša severna soseda Avstrija za osveščanje o škodljivosti kajenja porabi 12,5 milijonov letno.

