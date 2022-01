Uveden prekrškovni postopek zaradi ravnanja z živalmi v Košakih

Inšpekcijski postopek zaradi domnevno neustreznega ravnanja v mariborski klavnici Košaki TMI je še v teku, so povedali v Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Je bil pa uveden prekrškovni postopek zaradi kršitev zaščite živali pri zakolu zoper podjetje in njegovo odgovorno osebo ter dva zaposlena.

Inšpekcija spremlja aktivnosti, ki jih mora zagotoviti izvajalec dejavnosti glede evropske obveznosti o zaščiti živali pri usmrtitvi, so povedali v upravi. "Po zaključenem poostrenem nadzoru bodo odrejeni ukrepi, če bo to potrebno," so dodali. Uvedli pa so prekrškovni postopek zaradi kršitev zaščite živali pri zakolu, in sicer zoper pravno in odgovorno osebo ter zoper dve fizični osebi, zaposleni pri izvajalcu dejavnosti.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je inšpekcijski postopek v Košakih uvedla potem, ko so veterinarji območnega urada pri ogledu posnetkov slabega ravnanja s prašiči in govedom, ki so jih 16. decembra lani objavili v društvu AETP (Animal Enterprise Transparency Project), zaznali prepovedana ravnanja. V AETP so takrat povedali, da mesarji na klavni liniji domače živali tepejo, nanje kričijo in jih zbadajo z električnimi palicami.

icon-expand Klavnica Košaki FOTO: POP TV