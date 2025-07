Uvedli bi preferenčni glas in ukinili volilne okraje

Poslanske skupine koalicije so skupaj s poslancem italijanske narodne skupnosti in tremi samostojnimi poslanci vložili predlog novele zakona o volitvah v DZ, s katerim bi na volitvah uvedli preferenčni glas in ukinili volilne okraje. Računajo na podporo opozicijske NSi, zavračajo pa argument, da za spreminjanje volilne zakonodaje ni več časa.

Poslanka Svobode Lucija Tacer je v današnji izjavi za javnost spomnila, da je predsednik vlade Robert Golob po lanskem posvetovalnem referendumu, na katerem so volivci izrazili podporo uvedbi preferenčnega glasu, sklical posvet predsednikov parlamentarni strank na to temo. "Od takrat iščemo konsenz, kako voljo ljudstva čim hitreje in čim bolj optimalno uveljaviti. Po zadnjih pogovorih in tudi javnih razpravah je bilo nakazano, da lahko s spremembo zakona o volitvah v državni zbor in ukinitvijo volilnih okrajev dosežemo zahtevano večino," je poudarila Tacer. Kot je pojasnila, so ob pripravi predloga k sopodpisom povabili vse poslanske skupine. Od NSi so dobili pisni odgovor, da se vsebinsko njihovo stališče do predloga o volilni zakonodaji ni spremenilo, da pa ne bodo prispevali podpisov za danes vložen predlog. "Iz tega sklepamo, da predlog podpirajo," je poudarila Tacer.

Spremembe na volitvah prihodnje leto še ne bi veljale

V Svobodi zavračajo pomislek, da časa za spremembe volilne zakonodaje v aktualnem mandatu ni več. Nasprotno menijo, da je čas za to ravno pravšnji, saj morebitno sprejetje predloga ne bi vplivalo na državnozborske volitve v prihodnjem letu, temveč šele na volitve v letu 2030. "S tem izničimo politične kalkulacije nekaterih poslank in poslancev, ki bi lahko ovirale sprejem te zakonodaje. Glede na javno razpravo in podporo, ki je bila izražena, računamo da bomo poslanke in poslanci voljo ljudstva čim hitreje uveljavili," je poudarila.

Preferenčni glas lahko volivci oddajo na evropskih volitvah. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Dejstvo je, da stranke koalicije nimamo dovolj glasov za spremembo volilnega sistema, je poudaril vodja poslanske skupine SD Jani Prednik. A glede na to, da se je vsaj ena opozicijska stranka pred časom strinjala z uvedbo preferenčnega glasu, zdaj apelirajo "ravno na to stranko, da se nam pridruži in ob glasovanju v DZ prispeva svoje glasove," je izpostavil Prednik. Spomnil je, da so volivci na lanskem posvetovalnem referendumu izrazili jasno podporo uvedbi preferenčnega glasu, čemur želijo slediti tudi v koaliciji. Da bo predlog novele dobil ustrezno podporo, se nadejajo tudi v Levici. Vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec je spomnil, da so volivci na lanskem referendumu uvedbo preferenčnega glasu podprli s prepričljivo večino, v koaliciji pa so temu sledili in pripravili še zadnji zakon, ki uresničujejo referendumsko voljo ljudi, je izpostavil. V Levici pričakujejo, da bodo predlog podprli tudi v NSi, ob čemer je spomnil, da je odhajajoči predsednik Matej Tonin nedavno javno napovedal podporo njegovi uvedbi.

Število volilnih enot bi ohranili