Slovenija

Uvedli sodno preiskavo zoper nekdanjega šefa policije Jušića

Ljubljana, 05. 11. 2025 13.03 | Posodobljeno pred 29 minutami

Avtor
STA , D. S.
Komentarji
7

Ljubljansko okrožno sodišče je na predlog posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva (SDT) v začetku oktobra izdalo sklep o uvedbi sodne preiskave zoper nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jušića. Zahteva SDT je sicer sledila kazenski ovadbi, ki jo je konec januarja podala tožilka Mateja Gončin.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so danes po poizvedovanju STA potrdili, da je bila odrejena sodna preiskava, in pojasnili, da je bil sklep izdan 9. oktobra.

Zahteva SDT za sodno preiskavo zoper Jušića torej sledi kazenski ovadbi Mateje Gončin, ki je tožilka v odmevnih primerih tudi proti članom t. i. Kavaškega klana. Konec januarja je kazensko ovadila nekatere posameznike v vodstvu policije in v centru za varovanje in zaščito zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju.

Med ovadenimi se je znašel tudi nekdanji generalni direktor policije Senad Jušić, ki naj bi mu Gončinova po poročanju medijev očitala poskus zlorabe uradnega položaja. O ravnanjih Jušića je Gončinova javno izpovedala tudi v decembrski oddaji Tarča na Televiziji Slovenija. Kot je dejala takrat, ima dokaz, da naj bi jo Jušić vabil na večerjo, od nje pa naj bi pričakoval, da bo posredovala v zadevi Lindav.

Senad Jušić
Senad Jušić FOTO: Bobo

Posebni oddelek SDT je marca kazensko ovadbo zoper 11 ovadenih uradnih oseb zaposlenih v policiji, zavrgel, zoper eno osebo pa je stekla preiskava.

Gončinova pa je zatem sama prevzela kazenski pregon zoper vse osumljence, za katere je tožilstvo kazenske ovadbe zavrglo. V začetku aprila je na Okrajno sodišče v Ljubljani vložila predlog za posamezna preiskovalna dejanja zoper več posameznikov v centru za varovanje in zaščito in policiji zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju.

jušić policija gončin preiskava sodišče
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rde?a pesa in hren
05. 11. 2025 13.36
Slava je zmerej kratke sreče, ko se enkrat znajdeš v takih krogih. P asploh ni važno, ali si strokoven, nestrokoven, ali pa si še malo kriminalca zraven. Sendi je, kot vse kaže, bil oboje. Seveda je po ustavi nedolžen, doker ni obsojen, ampak že to, da je v sodni preikavi pove vse. Pač, balkanska kri. Sporočilo za vse pretekle in posebej bodoče šefe policije je: lahko si lojalen politiki, politika pa NIKOLI ampoak res NIKOLI ne bo lojalna tebi.
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
05. 11. 2025 13.29
+2
Sam gnojnico prevažajo sem in tja druzga ne znajo..
ODGOVORI
3 1
wsharky
05. 11. 2025 13.28
+4
Ni kriv, kaj se pa gre ta tožilka, naj se zgleduje bo tožilki Blanki, ki rada spregleda kaj v zadevi
ODGOVORI
4 0
bob0802
05. 11. 2025 13.25
+1
In zakaj bi morali varovati tožilko?Varujte raje nas drzavljane.. Zaradi takih tožilk, tožilcev padajo primeri na sodišču in so nato kriminalci na prostosti
ODGOVORI
2 1
NeNebinarni
05. 11. 2025 13.21
+7
Generalni direktor policije, policist Srnad 😄 mislim, da bomo morali na volitvah konkretno spregovoriti, Slovenci moji dragi!
ODGOVORI
7 0
kletni goban
05. 11. 2025 13.15
+4
bljak
ODGOVORI
4 0
Cenb77
05. 11. 2025 13.12
+6
pa ne no... aj že povabu sodnico na večerjo...? butalc
ODGOVORI
6 0
