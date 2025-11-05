Uvedli sodno preiskavo zoper nekdanjega šefa policije Jušića

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so danes po poizvedovanju STA potrdili, da je bila odrejena sodna preiskava, in pojasnili, da je bil sklep izdan 9. oktobra.
Zahteva SDT za sodno preiskavo zoper Jušića torej sledi kazenski ovadbi Mateje Gončin, ki je tožilka v odmevnih primerih tudi proti članom t. i. Kavaškega klana. Konec januarja je kazensko ovadila nekatere posameznike v vodstvu policije in v centru za varovanje in zaščito zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju.
Med ovadenimi se je znašel tudi nekdanji generalni direktor policije Senad Jušić, ki naj bi mu Gončinova po poročanju medijev očitala poskus zlorabe uradnega položaja. O ravnanjih Jušića je Gončinova javno izpovedala tudi v decembrski oddaji Tarča na Televiziji Slovenija. Kot je dejala takrat, ima dokaz, da naj bi jo Jušić vabil na večerjo, od nje pa naj bi pričakoval, da bo posredovala v zadevi Lindav.
Posebni oddelek SDT je marca kazensko ovadbo zoper 11 ovadenih uradnih oseb zaposlenih v policiji, zavrgel, zoper eno osebo pa je stekla preiskava.
Gončinova pa je zatem sama prevzela kazenski pregon zoper vse osumljence, za katere je tožilstvo kazenske ovadbe zavrglo. V začetku aprila je na Okrajno sodišče v Ljubljani vložila predlog za posamezna preiskovalna dejanja zoper več posameznikov v centru za varovanje in zaščito in policiji zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju.
