Uveljavite lahko izplačilo nepriznanega nadomestila za invalidnost

Z zakonom popravljajo neenotno prakso centrov za socialno delo, ki po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih iz leta 1983, ki je bil v veljavi od začetka leta 1984 do konca leta 2018, niso enotno priznavali pravice do nadomestila za invalidnost v času rednega šolanja med 18. in 26. letom.

Do nadomestila za invalidnost so upravičeni tisti, ki so vlogo za nadomestilo vložili po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih v času rednega šolanja v starosti med 18 in 26 let, vendar jim je bila izdana zavrnilna odločba, ker naj ne bi bilo mogoče ugotoviti, da se z rednim šolanjem ne bodo usposobili za samostojno življenje in delo.

Prav tako so do nadomestila upravičeni tisti, ki vloge za nadomestilo v času rednega šolanja v starosti od 18 do 26 let niso vložili, so pa pravico do nadomestila pridobili takoj po zaključku rednega šolanja na podlagi odločbe centra za socialno delo. S tem so dokazali, da se z rednim šolanjem niso usposobili za samostojno življenje in delo ter se niso vključili na trg dela oziroma jim pridobljena izobrazba ni omogočila zaposlitve.

Upravičencem bo za vsak mesec priznane pravice pripadal znesek nadomestila v višini 382,32 evra, kar na letni ravni znaša 4587,84 evra, v obdobju časa rednega šolanja od 18. do 26. leta pa 36.702,72 evra, so z vlade sporočili v začetku oktobra lani.

Glede na ocene, izdelane na podlagi podatkov centrov za socialno delo, bo do izplačila upravičenih približno 30 ljudi, tako tistih, ki jim je bila pravica do nadomestila za invalidnost v času šolanja zavrnjena kot tistih, ki so pravico do nadomestila za invalidnost pridobili šele po zaključku rednega šolanja, a bi bili do nje lahko upravičeni že v času rednega šolanja.

Izplačila nadomestil se po zakonu ne bodo štela v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, izjema bo le pravica do izredne denarne pomoči. Prav tako izplačilo ne bo obdavčljiv dohodek, saj nadomestilo ne bo predmet dohodnine.