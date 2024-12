Uvoz medu iz tretjih držav le še iz odobrenih obratov

Po spremenjeni evropski uredbi se lahko med in čebelarski proizvodi iz tretjih držav v EU uvozijo le, če so bili pridobljeni ali pripravljeni ter odpremljeni iz obratov, ki jih je odobrila Evropska komisija. Seznam obratov je objavljen v sistemu za najavo, sledenje, uradni nadzor in potrjevanje uvoznih pošiljk (sistem TRACES).

V veljavi ostajajo zahteve, da morajo ti proizvodi izvirati iz tretje države, ki je na seznamu za uvoz v EU in ima odobren program spremljanja ostankov. To mora pristojni organ potrditi v predpisanem spričevalu za uvoz, pred uvozom v EU pa se izpolnjevanje tega pogoja preveri na mejni kontrolni točki, pojasnjuje uprava za varno hrano.

Sprememba uredbe je posledica usklajene akcije držav članic EU glede nadzora uvoženega medu iz tretjih držav. Skupen nadzor je pokazal, da je velik delež uvoženega medu ali čebelarskih proizvodov ponarejen, pravi uprava.

"Z zahtevo, da se med in čebelarski proizvodi lahko v EU uvozijo le iz odobrenih obratov, je omogočeno, da se v primeru kršitve zakonodaje izvede okrepljen nadzor pri uvozu. Na ta način bo poskrbljeno za večjo varnost in boljšo kakovost uvoženega medu in čebelarskih proizvodov," pojasnjuje uprava.