Uvoz zdravnikov iz tujine: ko tudi višje plačilo ni več dovolj

Pomanjkanja zdravnikov ne bomo rešili z uvozom iz tujine, lahko pa z njimi vsaj začasno gasimo požar, meni direktor velenjskega zdravstvenega doma Janko Šteharnik. Odločil se je, da ne bo čakal rešitev, ki bi jih ponudila vlada. Skupaj s kolegoma iz zdravstvenih domov v Mariboru in Novi Gorici so odpotovali v Bosno in Hercegovino in skušali prepričati tamkajšnje zdravnike, naj se zaposlijo pri nas. A Slovenija ni več zanimiva, kot je bila nekoč. Zakaj le višje plačilo ni več dovolj? In zakaj bi se morali, če želimo privabiti zdravnike iz tujine, zazreti tudi v svet športa?

Slovenija čez noč ne bo zmogla sama, kadrovski bazen je enostavno preplitek. Vsaj začasno bomo morali nastali kaos reševati s tujimi zdravniki, je prepričan direktor velenjskega zdravstvenega doma Janko Šteharnik. Na to temo je danes v Ljubljani že sestankoval s predstavniki jezikovnih šol, ki bi lahko pomagale pri premagovanju jezikovnih ovir. "Osebno menim, da je Bosna priložnost, ali jo bomo izkoristili, je pa odvisno od nas vseh," je poudaril Šteharnik. Zato so se direktorji ZD Velenje, ZD Maribor in ZD Nova Gorica odločili, da ne bodo izgubljali časa in čakali na vladne rešitve. Reševanja kadrovske stiske so se raje lotili kar sami. "In smo se iz tega naslova odločili, da obiščemo Sarajevo, Tuzlo in Banjaluko," je dejala Petra Kokoravec, direktorica ZD Nova Gorica. Kot je pojasnil Šteharnik, so s pomočjo agencije opravili razgovor z okoli 50 zdravniki iz BIH. "Večina jih je resno zainteresirana," je dodal. "Trenutno jih pet tudi izkazuje zanimanje za delo pri nas," je dodala direktorica novogoriškega zdravstvenega doma.

V Novi Gorici verjamejo, da so jih uspeli prepričati in da bodo že čez nekaj mesecev, ko bodo odpravljene vse birokratske ovire, lahko pozdravili prve okrepitve. "Vsi ti ljudje so dobili naše pismo o nameri o zaposlitvi, ki ga tudi potrebujejo za vlaganje dokumentacije na ministrstvo za zdravje, in so vsi tudi že dokumentacijo poslali," pravi direktorica. Slovenija za zdravnike iz držav nekdanje Jugoslavije ni več privlačna kot nekoč. Ko govorimo o plačah, so denimo v primerjavi s Srbijo razlike premajhne in ne odtehtajo selitve. Zato se moramo, meni Šteharnik, osredotočiti na druge prednosti, ki jih lahko ponudimo. "Ti ljudje so na razgovorih omenili dva argumenta, zakaj bi se preselili. Eden je politična situacija v BiH. Drugi, še pomembnejši, pa je vzgoja lastnih otrok v stabilni družbi in boljši pogoji za njihovo prihodnost. In mi bomo to poskušali izkoristiti," pravi Šteharnik.