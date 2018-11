Uvrstitev delnic NLB na borzo bo naznanilo simbolično zvonjenje

Uvrstitev delnic NLB na Ljubljansko borzo, za kar so bili načrti že pred 15 leti, bo pospremil dogodek s simboličnim zvonjenjem ob začet ku trgovanja ob 9.15. Na njem bodo vodilni iz NLB in SDH, med drugim pa so vabljeni predstavniki države, regulatorjev, finančne industrije in nekaterih podjetij, predvsem tistih, z delnicami katerih se trguje na Ljubljanski borzi v prvi kotaciji.

Prihoda NLB na Ljubljansko borzo se veselijo tudi na borzi sami. Kot je povedal prvi mož borze Aleš Ipavec, je prihod delnic NLB za njih zelo pomemben:"Ne toliko zaradi same kapitalizacije v višini dobre milijarde evrov oz. dodatnih 100 milijonov evrov likvidnih delnic NLB, temveč zaradi povrnitve zaupanja v slovenski kapitalski trg."

"Vemo, da je slovenski kapitalski trg v preteklosti izgubil praktično vso kredibilnost med tujimi investitorji. NLB je zgodba, ki ima potencial, da ta negativni trend obrne v pozitivno smer. Res je, da ena lastovka še ne prinese pomladi, je pa njen dober znanilec. Želimo si, da bi temu zgledu sledila ostala pomembna podjetja v Sloveniji," je izpostavil Ipavec.

Čeprav je NLB v postopku javne ponudbe delnic (IPO), ki so stekli v drugi polovici oktobra, dobila zasebne lastnike, mora država do konca leta 2019 prodati še 10 odstotkov banke. Do takrat zanjo veljajo omejevalni ukrepi, s katerimi komisija želi zagotoviti, da nima konkurenčne prednosti pred drugimi bankami na trgu. Med njimi so zaprtje poslovalnic in začetek odprodaje svojega deleža v hčerinski zavarovalnici NLB Vita.