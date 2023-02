Uživajte v čistem in urejenem domu

Roborock ponuja aparate za čiščenje vašega doma, medtem ko Keramoteka in Hotenjka nudita materiale za vaš dom.

Podjetje Beijing Roborock Technology je bilo ustanovljeno leta 2014 in se specializira za raziskave, razvoj in proizvodnjo izdelkov, ki olajšajo življenje ljudem. Njihova glavna proizvodna linija so aparati, ki delujejo čimbolj učinkovito, tako da imajo ljudje več časa za stvari, ki jih počnejo radi. Sedež podjetja je v Pekingu, podružnice pa v Šanghaju in Shenzhenu, kjer njihovi inženirji, oblikovalci, znanstveniki in proizvodni strokovnjaki tesno sodelujejo med razvojem in testiranjem. Podjetje upošteva vrednote pozitivnosti, integritete, raziskovanja in sodelovanja. Njihova vizija je vnašanje napredne tehnologije v dom za lažje življenje in delajo z roko v roki, da dosežejo svoje cilje.

Zaščitite svoje križ in se znebite kablov Ste naveličani izogibanja kabla, bolečin v križnem delu in neprestanega praznjenja vrečk? Potem je čas za razmislek o nakupu nove Roborock naprave. Na voljo sta dve opciji - suhi in mokri pokončni akumulatorski sesalnik. Baterijski modeli omogočajo čiščenje brez nadležnega kabla. Večinoma omogočajo več načinov delovanja, ki jih prilagodite glede na to, kaj in kje sesate. Vzdrževanje je enostavno. Posodo za prah izpraznite v smeti, jo operete, tako kot tudi sprednji in zadnji filter, in že nadaljujete z delom. Svetel OLED zaslon vam prikazuje vse ključne informacije. Brez težav boste lahko očistili tudi večja stanovanja, zahvaljujoč zmogljivi bateriji.

Vsi modeli zagotavljajo vrhunsko suho in mokro čiščenje Omenjeno podjetje se trudi ponuditi kupcem čim več. Robotski sesalec ima močno baterijo, optimiziran sesalni motor in tehnologijo, ki kupcu zagotavljajo čim boljšo izkušnjo. Eden od primerov tega je model za suho in mokro čiščenje S7, ki ima aktivno krpo VibraRise, ki zagotavlja izjemno mokro čiščenje s soničnim vibriranjem 3000 krat na minuto. Vse naprave se lahko povežejo tudi z aplikacijo, kjer se lahko nastavi urnike in cone čiščenja ter si lahko ogledamo tloris prostorov. Za morebitne okvare nudijo 24 mesecev garancije in njihova servisna ekipa v Ljubljani poskrbi za servisiranje naprave in na voljo so tudi nadomestni deli.

Izboljšanje vaše uporabniške izkušnje pri nakupu keramike Keramoteka je salon zaprtega tipa, kjer se dogovorimo za obisk in vam posvetijo individualno pozornost. V prijetnem ambientu vam olajšajo proces izbire in nakupa keramike, ki lahko včasih predstavlja stres. Njihove dolgoletne izkušnje na področju prodaje in polaganja keramike jim omogočajo, da skupaj z vami najdejo konstruktivne in inovativne rešitve za vaše želje. V salonu Keramoteka si lahko ogledate talne ploščice, mozaike in sanitarno keramiko številnih kvalitetnih španskih, portugalskih in italijanskih proizvajalcev. Z dolgoletnim sodelovanjem z različnimi proizvajalci zagotavljajo, da boste lahko ugodno izbrali sodobno in kvalitetno keramiko, ki bo polepšala vaš dom in povečala ugodje bivanja v njem.

