Uživajte v poletju v izvirnih kopalkah Dedoles, ki ustrezajo vsem tipom telesa!

Kar zadeva enodelne kopalke , je možnosti nekoliko več. Izberite oblazinjene košarice z volančki ali brez njih in postanite boginja plaže.

Zgornji del bikink naj bo v slogu bandeau, podložen, s potiskom, resicami ali volančki - vsem, zaradi česar so vaše prsi videti večje. Lahko posežete tudi po push-up kroju, ki je idealen za manjše prsi , ali podloženem modrčku z naramnicami ali brez njih za večje prsi.

Če imate ozka ramena, manjše oprsje, bolj izrazit pas in široke boke, imate postavo tipa A ali hruškasto postavo. Vaša postava je močnejša v spodnjem delu. Zato jo je treba uravnotežiti, tako da poudarite zgornji del telesa. Na ta način lahko preusmerite vso pozornost s spodnje polovice telesa.

Imate postavo v obliki črke H? V tem primeru so vaša ramena v isti liniji z boki , pas pa je neizrazit. Vaša postava je precej ravna, ima malo oblin, imenujejo pa jo tudi androgina postava. Cilj je izbrati kopalke, ki s poudarkom na zgornjem in spodnjem delu telesa izboljšajo postavo.

Če pa so vam ljubše enodelne kopalke , izberite asimetrični kroj z enim ramenom ali globok izrez in naramnice, ki se vežejo okoli vratu.

In kakšen naj bo spodnji del bikink? V idealnem primeru bi to moral biti hipsterski kroj z volančkom ali širokim robom, trakovi, potiskom, resicami ali navpičnimi črtami. Lahko posežete po vsem, kar lahko usmeri pozornost na spodnji del telesa.

Kaj je postava obrnjenega trikotnika? Če imate široka ramena in ozke boke , imate postavo v obliki črke V. Imate bolj atletsko, morda celo moško postavo, manjše prsi in majhno zadnjico. Zato morajo vaše idealne kopalke poskrbeti, da bo vaša postava videti bolj ženstveno.

Zgornji del naj bo v obliki trikotnika, da uravnoteži kvadratno obliko ramen. Od vas je odvisno, ali boste izbrali podložene modele, široke ali špagete trakove, push-up kroj in okraske, kot so rese ali volančki. Vsekakor se lahko igrate z geometrijskimi oblikami in tropskimi ali cvetnimi vzorci. To bo prsim dodalo nekaj volumna. Ali želite, da bo vaša postava videti še bolj privlačno? Izberite modrček brez naramnic, ki poskrbi za ženstven videz.

Spodnji del bi moral vašim oblinam dodati volumen. Idealne so hlačke z okraski, trakovi na straneh ali pasom. In barvit potisk bo zagotovo ustvaril čarovnijo.

A kako izbrati enodelne kopalke? Njihov kroj mora biti zelo specifičen. Izbrati bi morali potiskane kopalke z globljim izrezom. Če je vaš pas nekoliko bolj izražen, lahko posežete tudi po modelih, kot je trikini.

Kopalke za postavo v obliki jabolka

Če je vaše telo precej okroglo, ne glede na to, ali imate okrogel trebuh, zadnjico, boke, poudarjeno oprsje ali ne preveč izrazit pas, imate postavo v obliki črke O. V tem primeru poudarite svoje obline! Vaš zvesti zaveznik na plaži bodo kopalke, ki bodo poudarile vaše prsi, optično zmanjšale pas in skrile trebuh.

Zgornji del naj bo iz podloženega modrčka brez naramnic, ki bo poskrbel za lep videz vaših prsi, hkrati pa bo zagotovil trdno oporo. Odločite se za barve, vendar se raje izogibajte bleščečim.

Kar zadeva spodnji del, posezite po hlačkah z visokim pasom ali nagubanih hlačkah želene višine. S tem priročnim trikom boste skrili okrogel trebuh. Hlačke z visokim pasom bodo poudarile vaš pas in njihov retro videz je trenutno velik trend!

Enodelne kopalke so še posebej priporočljive za okrogle tipe postave, saj bodo najbolje poudarile vašo postavo. Izberite podložene modrčke z globljim izrezom. Pri barvah se izogibajte živobarvnim vzorcem.

Kopalke za postavo v obliki peščene ure

Če imate telo v obliki črke X, ste osvojili prvo nagrado, saj je to najpreprostejši tip telesa, ko gre za izbiro kopalk. Vaša ramena in boki so približno enako široki, imate vitek pas. Številne ženske vam zavidajo vašo vitko postavo. Vaši popolni proporci vam omogočajo, da nosite karkoli želite, zakaj tega ne bi kar najbolje izkoristili?!

Vaš zgornji del bikink je lahko v obliki trikotnika, bandeau ali modrček brez naramnic. Na kratko, vse vam pristaja! Vaša domišljija nima meja in brez obotavljanja lahko oblečete še bolj pogumne kose, pa naj si gre za edinstven potisk, okraske ali močne barve. Zakaj torej ne bi preizkusili najnovejših trendov, kot so kratki topi in drugi izvirni kosi?

Kaj pa spodnji del? Brazilski kroj in t.i. kroj scrunch, hlačke s trakovi na strani ali subtilen rob bodo poudarili vašo popolno postavo.

Ne pozabite na trikini in monokini! Pri teh vrstah kopalk za najboljši videz posezite po prosojnih vzorcih ali razkošnih motivih.

Kopalke za postavo v obliki osmice

Vaše telo je v obliki osmice, če so vaša ramena poravnana z boki, hkrati pa imate ozek pas. Za razliko od postave v obliki črke X imate bolj izrazite obline ter posledično večje prsi in okrogle boke. Imate postavo z uravnoteženimi proporci in lepimi ženskimi oblinami. Preprosto popolno telo!

Zgornji del naj bo iz modrčka brez naramnic ali podloženega trikotnega modrčka, ki bo podpiral oprsje in poudaril vaše prednosti. Potiskano ali enobarvno? Izberite, karkoli si želite!

Poudarite spodnji del telesa s hlačkami z globokim izrezom in nizkim pasom, brez trakov na bokih. Priporočamo pa tudi spodnji del z visokim pasom, ki objame obline in poudari ozek pas. Učinek pin-up dekleta je zagotovljen!

Kaj pa enodelne kopalke ali trikini? Najbolje se vam poda podložen modrček z izrezom v obliki črke V.





