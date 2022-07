Uživajte v poletnih dneh brez dlačic - hitro in neboleče odstranite vse neželene dlačice

Odstranjevanje dlak je že stoletja del vseh kultur. Čeprav so se metode odstranjevanja dlačic razlikovale, pa je bil končni cilj vedno enak. Vsi so se želeli znebiti nezaželenih dlak s telesa. Obstaja veliko načinov za odstranjevanje dlak, kot so britje, vosek ali celo laserski tretma. Nekateri od teh postopkov ne nudijo trajnih rezultatov, medtem ko pri drugih učinka ne dosežete brez bolečin.

Preveč metod za odstranjevanje dlak Moški in ženske z leti preizkusijo dolgotrajne in pogosto boleče metode odstranjevanja dlak . Britje in vosek sta najcenejši in najpogostejši metodi, ki sta danes na voljo tudi na policah lokalnih trgovin. Britje – z birtnjem pravzaprav samo drgneš površino in odstraniš samo tiste dlačice, ki so na površini. Včasih je uporaba britvic lahko nevarna, dlačice pa postanejo močnejše in debelejše. Vosek - ko uporabljaš vosek, pa naj bo hladen ali vroč , ga naneseš na telo ali na površino traka za depiliranje, preden odstraniš trak s kože. Voskanje je lahko packarija. To je hitra metoda, vendar oba načina ne dajeta trajnih rezultatov. Odstranjevanje trakov in britje je lahko boleče. Depilacijska krema - še ena možnost, o kateri je dobro razmisliti, so depilacijske kreme. Po mnenju FDA, depilacijske kreme delujejo kot kemična britvica. Kemikalije lahko povzročijo opekline in resno draženje kože, če jo predolgo pustite na koži. Tudi ta metoda ni trajna, zato bi se je bilo, zaradi posledic, ki jih lahko povzroči, dobro izogibati.

Epilatorji - poznate epilatorje? Epilatorji uporabljajo električne diske, ki se vrtijo in pulijo dlačice z vrtljivim, rotirajočim mehanizmom, ki izpuli več dlačic hkrati . Izdelek je drag, vendar ne daje trajnih rezultatov. Poleg tega je postopek boleč in mučen. Elektroliza - naslednja možnost, ki jo je vredno pretehtati, je elektroliza. Med elektrolizo v kožo vbodejo tanko iglico, ki uniči korenino dlačice. Postopek se izvaja z električnim tokom in tanko iglico, s katero tok usmerijo v mešiček dlačice. Ta metoda je trajna, vendar boleča in sploh ni ugodna. Laser - druga trajna rešitev je lasersko odstranjevanje, vendar je tako drago kot elektroliza. Obstaja možnost, da med postopkom stakneš okužbo, brazgotine ali opekline. Star Silk Pro - a tukaj je tudi Star Silk Pro, neboleča rešitev za odstranjevanje dlačic , ki jo uporablja na tisoče ljudi. Ugodno, brez bolečin in enostavno odstranjevanje dlačic, ki garantirano deluje.

Končno se znebi nezaželenih dlačic Problem pri običajnih tretmajih za odstranjevanje dlačic je večinoma v tem, da so ti tretmaji boleči, povzročajo razdraženost kože in vraščanje dlak. Toda kaj če izveš, da obstaja neboleča in poceni rešitev za odstranjevanje dlačic? Potem poskusi Star Silk Pro, varno in nebolečo metodo za odstranjevanje dlačic. Zamisli si, da se ti ni več treba ponovno briti ali trpeti bolečih depilacij , da se znebiš nezaželenih dlačic. Ostale metode odstranjevanja dlačic s seboj prinašajo tveganja za pojav razdraženosti. Poleg tega prihaja do vraščanja novih dlačic. Če se odločiš za lasersko odstranjevanje dlačic ali elektrolizo, se moraš takoj pripraviti na velike stroške.

Star Silk Pro je neboleča in učinkovita rešitev za odstranjevanje dlačic. Kako deluje? Star Silk Pro uporablja edinstveno mrežo kristalov, ki brusi vrh dlačic. Tako se vrh dlačic postopoma tanjša, zato med ponovno rastjo dlačice niso ostre. Pri tem jih ne izpuli s korenino, kar sicer izzove večjo rast dlačic in vraščanje. Star Silk Pro med odstranjevanjem dlačic opravi tudi piling kože. Na ta način s kože odstrani mrtve celice, zato je koža neverjetno gladka in mehka na dotik . Preizkusi Star Silk Pro v 44 dneh v udobju svojega doma in se prepričaj v čarovnijo. 100% zadovoljstvo je zagotovljeno. Za brezhibno in gladko kožo ti ne bo treba več trpeti bolečih metod. Preizkusi Star Silk Pro zdaj!

