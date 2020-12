Uživajte v prednovoletnih nakupih otroške obutve, oblačil in igrač – v živo!

V vseh ostalih poslovalnicah še naprej ostajajo vrata odprta za nakup kozmetike, netehničnih pripomočkov, hrane in igrač, nakup oblačil in obutve pa je tam na voljo prek preprostespletne trgovine. Povsod vas Baby Center razveseljuje z 20% oziroma 30% popustom na nakup obutve oziroma oblačil in z do 35% popusti za nakup hit igrač.

Izbira otroške obutve in toplejših oblačil je v teh negotovih časih lahko pravi izziv. Da ne rečemo kar nočna mora. Ker otroške nogice hitro rastejo, modeli in znamke obutve pa so si med seboj različni, se pri nakupu prek spletne strani lahko hitro uštejemo. V Baby Centru so mamicam (in očkom) priskočili na pomoč s telefonskim naročanjem, še kako prav pa je prišla v tem trenutku tudi odločitev o odprtju oddelkov z otroško obutvijo in oblačili v epidemiološko ugodnejših regijah.

Užitek ali stres? Užiiitttteeekkkk!

Starši smo si enotni, da je nakup otroške obutve in oblačil čudovit trenutek, užitek, po drugi strani pa tudi mali stres, kajne? V trgovinah Baby Centra nas prevzame bogata izbira, en kos je bolj ljubek kot drugi, katerega izbrati, je sladka odločitev. Vendar, otroške nogice hitro rastejo, pa tudi zelo različne so si, prav tako kot modeli. En je morda malo ožji, drugi preširok – koliko mora pravzaprav biti »komot« obutev, ki jo kupimo? To je le eno izmed vprašanj, ki si ga zastavljamo ob nakupu obutve, in v takih trenutkih še posebej cenimo nasvet dobre prodajalke. Še posebej, ker gre za občutljive otroške nogice, katerih razvoj zahteva skrbno nego.